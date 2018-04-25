Haber: Özge Özdemir

Bugün Dünya Rehber Köpekler Günü. Türkiye'de ise rehber köpeği olan üç görme engelli var.

Rehber Köpekler Derneği, Türkiye'de daha çok görme engellinin rehber köpek edinmesini amaçlıyor.

Rehber Köpekler Derneği'nin kurucu başkanı Nurdeniz Tunçer, rehber köpeği Kara ile tekrar özgürlüğüne kavuştuğunu anlatıyor.

Sıkı bir eğitim

İngiltere'nin eski Türkiye büyükelçisi Richard Moore'un eşi Maggie Moore'un Türkiye'ye rehber köpeğiyle gelmesi derneğin kurulmasına vesile olmuş.

Rehber Köpekler Derneği'ne genellikle bağışlarla gelen yavru köpekler, 8 haftalıkken annelerinden alınıyor.

Bu yavrular, 1 yaşına kadar evde eğitim almak üzere gönüllü bakıcı ailelere teslim ediliyor.

Evdeki sürecin ardından 5 ay boyunca eğitmenle sokakta eğitim görüyorlar.

Rehber olmaya hazır olan köpekler bu eğitimin ardından kendilerine uygun görme engelliler ile eşleşiyor.

Gönüllü bakıcı ailenin önemi

Rehber Köpekler Derneği'nin iki köpek eğitmeni var ve her eğitmen bir yılda 10 köpek eğitebiliyor.

Rehber köpek ve hareketlilik eğitmeni Kübra Demirkaya, yeterli sayıda köpeğin eğitilebilmesi için gönüllü bakıcı ailelerin çok önemli bir rolü olduğunu söylüyor.

"Bizim için en önemli şey sakinlik, yolda yürürken başka bir köpek gördüğünde sakin kalması gerekiyor ki görme engellinin hayatını riske atmasın" diyen Demirkaya rehber köpek olması için yavruları seçerken daha sakin, daha itaatkar ve hırçınlığa meyilli olmayan köpeklerin seçildiğini aktarıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan gönüllü bakıcı ailelerden Orçun Köktuna, rehber köpek adayı Barney ile hayatlarının değiştiğini anlatıyor.

Rehber köpeklerin süreç boyunca bütün masrafları ise dernek tarafından karşılanıyor.

Siz de köpek bağışlamak ya da gönüllü bakıcı aile olma isterseniz derneğin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://rehberkopeklerdernegi.org/