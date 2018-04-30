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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın "nükleer silah üretmek için" bir program yürütmüş olduğunu kanıtladığını öne sürdüğü bazı "gizli dosyaları" canlı yayında düzenlediği bir sunumla paylaştı.

Netanyahu, ülkesinin gizli servisi tarafından elde edilen dosyaların, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silah üretme amacı taşımadığı" yönündeki açıklamalarını yalanladığını söyledi.

İran, 2015 yılında, uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer enerji programını sınırlamayı kabul etmişti.

Ülke, nükleer programının yalnızca enerji amaçlı olduğunu savunuyordu.

Çeşitli medya kuruluşlarının Netenyahu'nun açıklamalarla ile igili yaptıkları gerçeklik sorgulamaları ise iddialardaki bazı boşluklara işaret ediyor.

Fransız haber ajansı AFP, Benyamin Netanyahu'nun, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonrası İran'ın aktif olarak bir nükleer silah üretme çabası içinde olduğuna dair kanıt sunamadığını duyurdu.

İngiliz Guardian gazetesi ise, İsrail Başbakanı tarafından dile getirilen "kanıt" başlıklı iddialarının en azından bazılarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından 2011 yılında açıklanmış olduğunun altını çizdi.

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Binyamin Netenyahu ne açıkladı?

Özel olarak hazırlanan bir sahne üzerinde nükleer silah iddiaları ile ilgili sunum yapan Netanyahu, iki ayrı siyah perdeyi açarak, CD ve dosyaların bulunduğu rafları gösterdi.

Netanyahu, söz konusu raflarda, İsrail gizli servisinin Tahran'daki gizli bir depoda elde ettiği 110 bin belgenin bulunduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı, "Amad Projesi" isimli programda, nükleer silah üretme ve test etme ile ilgili ayrıntıların yer aldığını iddia etti.

Netanyahu, İran'ın beş ayrı alanda nükleer silah denemeleri yapmayı planladığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Belgeler şunları içeriyor: suç kanıtı çizelgeler, suç kanıtı sunumlar, suç kanıtı planlar, suç kanıtı fotoğraflar, suç kanıtı videolar ve daha fazlası. Bu belgeler İran'ın hiçbir zaman bir nükleer silah programı yürütmediğini söylerken açık bir şekilde yalan söylediğini ortaya koyuyor"

Netanyahu, belgelerin Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşıldığını ve Birleşmiş Milletler'in denetim organı olan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na da verileceğini açıkladı.

ABD Başbakanı Trump da durumun "kabul edilemez" olduğunu açıklayarak daha önce "yırtıp atmakla" tehdit ettiği nükleer anlaşma ile ilgili son kararını 12 Mayıs'ta vereceğini ifade etti.

@JZarif tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK — Javad Zarif (@JZarif) 30 Nisan 2018

İran: Netanyahu insanları kandırıyor

İsrail'in suçlamalarına İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi ve Netanyahu'nun insanları kandırdığını söyledi.

Zarif, Netanyahu'nun 2012 yılında Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada kullandığı çizime de yer verdiği tweet'inde, "Son Dakika: Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin." mesajını yazdı.

Cevad Zarif, Trump'ın son karar ile ilgili açıklamasına da ikinci bir paylaşımla yanıt verdi:

"Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu koordine istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı."

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan anlaşmayı desteklemediğini söylemesinin ardından, diğer taraf ülkeler ve İran anlaşmanın arkasında durduklarını belirten açıklamalar yapmıştı.