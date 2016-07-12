5 soruda Pokemon GO çılgınlığı

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6 Temmuz'da piyasaya sürülen cep telefonu oyunu Pokemon GO, küresel bir fenomen olma yolunda.

Küçük yaratıkları toplayıp savaştıran Pokemon avcıları Ash ve Misty ile sadık Pokemonları Pikachu'nun maceralarını anlatan çizgi film, 1990'lı yıllarda ortaya çıkıp dünya çapında ilgi çekmiş olsa da, son yıllarda eski şöhretinden uzaktı.

Ancak Pokemon GO oyunu sadece bir haftada Bulbasaur, Charmender, Jigglypuff ve diğer yüzlerce Pokemonu belki de hiç olmadıkları kadar popüler hale getirdi.

Pokemon GO nedir, nasıl oynanır?

Pokemon GO, zenginleştirilmiş gerçeklik (Augmented Reality - AR) teknolojisiyle çalışan bir cep telefonu uygulaması.

Oyuncular telefonlarının kamera özelliğini kullanarak bulundukları ortamı tarayabiliyor ve kamera görüntüsü üzerinde beliren Pokemonları yakalayabiliyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Oyuncuların gerçek sokaklarda Pokemon yakalamasını sağlayan oyun büyük ilgi gördü.

Farklı Pokemonlar farklı ortamlarda yaşıyor. Mesela su Pokemonlarını yakalamak için oyuncunun göl ya da deniz kenarlarına gitmesi gerekiyor.

Oyuncular Pokemon toplayıp deneyim kazandıkça seviye (level) atlıyor ve 5. Seviyeye geldiklerinde de Pokemonlarını savaştırabiliyorlar.

Kullanıcıları sokağa çıkıp Pokemon avlamaya teşvik eden oyun, telefonların GPS sistemlerini de kullanıyor.

Haritada beliren Pokestoplara giden oyuncular, bedava özellikleri kazanıyor.

Pokemon GO'yu indirmek bedava ancak oyunun içinde birçok özelliğin satın alınması gerekiyor.

Ne kadar popüler?

Oyun 6 Temmuz'da piyasaya çıktıktan sonra sadece 24 saat içerisinde ABD'de Apple Store'un en çok satanlar listesinin ilk sırasına oturdu.

Bugün itibarıyla uygulama sadece ABD'de 7,5 milyon kişi tarafından indirilmiş durumda.

Telif hakkı Getty Images Image caption Pikachu ve arkadaşları neredeyse bir haftada Twitter kadar popüler oldu.

Hem Apple hem de Android telefonlarda çalışan Pokemon GO'nun çöpçatanlık uygulaması Tinder'dan daha fazla kullanıcısı var.

Bir haftalık uygulama günlük kullanıcı sayısı bakımından da Twitter'ı yakalamış durumda.

ABD'deki Pokemon GO oyuncularının yüzde 60'ı her gün oyunu oynuyor ve günlerinin ortalama 43 dakikasını Pokemonların peşinde geçiriyor.

Kısa süre içinde gelen bu başarı Pokemon isim hakkının 3'te birine sahip olan Japon teknoloji devi Nintendo'nun hisselerinin bir haftada yüzde 50 prim yapmasına neden oldu.

Nasıl ortaya çıktı?

Telif hakkı NINTENDO Image caption Pokemon GO Plus bilekliği oyuncunun bulunduğu yerin yakınlarında bir Pokemon tespit ederse titreşime başlıyor.

2013'te Pokemon şirketi, Nintendo ve Google 1 Nisan şakası olarak bir proje geliştirmişti.

'Pokemon Challenge' adlı proje kapsamında Google'ın harita uygulamasıyla Pokemonlar buluşmuşlardı.

İlerleyen yıllarda Google haritalar uygulamasında yönetici olarak çalışan Tatsuo Nomura kendi şirketi Niantic'i kurup Nintendo'yla birlikte oyunu geliştirmeye başladı.

Bu yılın başlarında beta testleri tamamlanan oyun 6 Temmuz'da piyasaya sürüldü.

Güvenlik riski var mı?

Telif hakkı AP Image caption Bazı Pokemonlar yollarda da belirebiliyor. Oyunculara nereye doğru yürüdüklerine dikkat etmeleri çağrıları yapılıyor.

Pokemon GO'nun piyasaya sürülmesinin ardından milyonlarca kişinin cep telefonunu alıp sokaklarda Pokemon avlamaya başlamasından bu yana alışılmadık haberler de ortaya çıkar oldu.

ABD'nin Wyoming kentinde bir oyuncu, Pokemon yakalamak için dolaşırken bir ceset bulmuştu.

Missouri kentinde ise polis Pokemon GO oyuncularını uyararak, silahlı çetelerin Pokestop sinyalleri gönderip oyuncuları arka sokaklara çekerek gasp etmeye başlamış olabileceğini söyledi.

Missouri polisi 4 Pokemon GO çetesi üyesinin gözaltına alındığını da açıkladı.

Uygulama her ne kadar Pokemonları yaya yollarına yerleştirmeye programlanmış olsa da bazı Pokemonların yayaların girişine yasak noktalarda veya caddelerde belirmesinin trafik kazalarına neden olabileceği uyarıları da yapılıyor.

Pokemon GO Türkiye'de var mı?

Telif hakkı EPA Image caption Pokemon avcıları gerçek kamera görüntüsü üzerinde beliren sanal yaratıkları avlıyor.

Henüz değil. Oyun ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da piyasaya çıktı.

Yapımcı firma Niantic, aşırı ilgiden dolayı şimdilik yeni ülkelerde oyunu piyasaya sürme sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

Şirket milyonlarca kişinin oyunu oynamaya başlamasıyla sunucularının limitte çalıştığını belirtiyor.

Ancak yine de Türkiye'deki Pokemon hayranları oyunu oynamanın yollarını bulmuş durumda.

Oyunun Türkiye'deki meraklıları için kurulan www.pokemongo.gen.tr sitesinde nasıl indirilip oynanabileceği anlatılıyor.

Türkiye'deki Pokemon GO meraklıları için bir de Facebook sayfası var.