WhatsApp'a erişim sorunu çözüldü

Telif hakkı PA Image caption #WhatsApp hashtagi birçok ülke gibi Türkiye'de de "trend topic" (Twitter'da en çok konuşulan konu) oldu

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a birkaç saat erişim sağlanamadı.

WhatsApp'tan kesintinin nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, TSİ 01:20'den itibaren dünya çapında gözlenen sorunun çözülmeye başladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, Türkiye'de de WhatsApp'ta birkaç saat süren bağlantı sorununun çözüldüğünü ve veri paylaşımının normale döndüğünü duyurdu.

Kullanıcılar sorunu büyük oranda sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu ve şikayetlerini dile getirdi.

#WhatsApp hashtagi birçok ülke gibi Türkiye'de de "trend topic" (Twitter'da en çok konuşulan konu) oldu.

WhatsApp kullanıcıları kriptolamayla koruyacak

WhatsApp mesajları şifreleniyor

Facebook içeriği WhatsApp'ta paylaşılabilecek

Reuters haber ajansına konuşan WhatsApp sözcüsü, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söylemişti. Sözcü hangi ülkelerin kesintiden etkilendiklerini ise açıklamamıştı.

WhatsApp'tan daha sonra yapılan açıklamada ise "Dünyanın tüm bölgelerinde WhatsApp kullanıcıları birkaç saat uygulamaya erişemedi. Sorunu çözdük ve yaşanan sıkıntıdan dolayı özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Facebook 19 milyar dolara satın almıştı

Halen dünya çapında 1 milyar 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Whatsapp, 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.

WhatsApp, günümüzde insanların yazılı, sesli ve görüntülü iletişimine öncülük eden uygulamalar arasında.

Uygulama geçen yıl, tüm kullanıcıların mesajlarını korumak için yeni bir kriptolama sistemine geçmişti.

Yeni güvenlik yazılımı sayesinde, bir kullanıcının yazdığı mesaj gönderildikten sonra şifreleniyor ve ancak alıcının telefonuna ulaştığında bu şifre çözülüyordu.

Böylece mesajların üçüncü şahıslar ve telefonları takibe alanlar tarafından görüntülenememesi amaçlanmıştı.