Komodo ejderi turiste saldırdı

Telif hakkı Getty Images Image caption Komodo ejderlerinin ısırıkları süratle tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinde bir turist Komodo ejderi tarafından saldırıya uğradı.

Parkın korucuları bunun son beş yıldaki ilk saldırı olduğunu açıkladı.

Endonezya'nın belirli adalarında yaşayan ve dünyanın en büyük kertenkeleleri olan Komodo ejderlerinin zehirli ısırıkları bulunuyor.

Saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Singapurlu Lon Lee Alle'nin resim çekmek için hayvanlara yaklaşılmamasına yönelik uyarıları dinlemediği belirtildi.

Alle sol bacağından ciddi bir şekilde ısırıldı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Olayın turistler için belirlenen gözlem alanlarının dışında yaşandığı açıklandı

Komodo Ulusal Parkı Müdürü Sudiyono, Jakarta Post gazetesine yaptığı açıklamada "Komodo yemek yerken rahatsız edilmeyi sevmez. Alle muhtemelen bu sırada çok yaklaşmış" dedi.

Sudiyono bu olayın park korucuları tarafından belirlenmiş güvenli fotoğraf çekme alanlarından uzakta gerçekleştiğini belirtti:

Sudiyono "Turist tasarruf yapmak için üç gün boyunca yerlilerle kalmış. Tasarruf yapmak için asla yerlilerle kalarak güvenliğinizi tehlikeye atmayın ve Komodo ejderlerini izlemeye yetkili bir rehber olmadan gitmeyin." dedi.

Yaralandıktan sonra bir askeri sürat teknesi ile yakındaki bir tıp merkezine kaldırılan Alle hâlâ tedavi görüyor.