'Oğlumu 1994'te kaybettim, kalbi bu yıl durdu'

Telif hakkı Reg Green

29 Eylül 1994 gecesi, ailesi ile güney İtalya'ya tatile giden yedi yaşındaki Nicholas Green arabayla seyahat ettikleri sırada bir başka araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Bu olayı bir daha hiçbir zaman unutamayan anne ve babası Reg ile Maggie, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Bu karar ise İtalya'da organ bağışının 10 yıl içinde üç katına çıkmasını sağladığı için "Nicholas etkisi" olarak adlandrılıyor.

Amerikalı çift Reg ve Maggie Green, o gece bir araba tarafından takip edildiklerini, ardından da arabalarına ateş açıldığını anlatıyor.

Telif hakkı Reg Green Image caption Reg Green, kızı Eleanor ve oğlu Nicholas ile Alp Dağları'nda

Açılan ateş sonucu arabanın arka koltuğunda oturan Nicholas hayatını kaybederken kız kardeşi Eleanor ise sağ kurtulmayı başarıyor.

Nicholas komaya girdikten sonra hastanede hayatını kaybediyor. Ailesi ise organlarını bağışlama kararı alıyor.

Nicholas'ı arabanın arka koltuğunda öyle gördüğü anın hayatının en 'kasvetli' dakikası olduğunu anlatan 88 yaşındaki baba Green, yaşadıklarından yola çıkarak 'Nicholas Etkisi' adında bir kitap yazdı.

Kitap, Jamie Lee Curtis ve Alan Bates'in başrolünde oynadığı 'Nicholas'ın Hediyesi' adlı filmin de esin kaynağı.

Nicholas'ın organlarını kimler aldı?

Telif hakkı Oggi Image caption Arka sıra soldan sağa: Reg Green, Maggie Green, Andrea Mongiardo, Francesco Mondello, Tino Motta, Anna Maria Di Ceglie, Eleanor Green. Oturanlar: Laura Green, Maria Pia Pedala, Domenica Galleta, Silvia Ciampi, Martin Green

Andrea Mongiardo: Kalbini (2017'de öldü)

Francesco Mondello: Korneasını

Tino Motta: Böbreğini

Anna Maria Di Ceglie: Böbreğini

Maria Pia Pedala: Karaciğerini

Domenica Galleta: Korneasını

Silvia Ciampi: Pankreasını

İtalya'da suçluların yakalanmaları olasılığını artırması dolayısıyla çocukları öldürmedikleri biliniyor. Nicholas'ın durumunda da ateş açan Francesco Mesiano ve Michele Iannello bulunuyor.

Hala hırsızlık amacıyla mı yoksa yanlışlıkla mı Greenler'in arabasını hedef aldıkları bilinmezken suçlulardan birinin İtalya'nın en iyi avukatlarından birini tuttuğu ve mafya bağlantılarının bulunduğu biliniyor.

'İtalyanlar bu durumdan utandı'

Green, tatil yaptıkları sırada küçük bir Amerikalı çocuğun öldürülmesinin İtalyanların utanmasına sebep olduğunu ve bu yüzden organ bağışının kaçınılmaz bir hale geldiğini anlatıyor.

Telif hakkı Mongiardo ailesi Image caption 1987 yılında çekilen bu fotoğraftaki orta solda görülen Andrea Mongiardo, Nicholas'ın kalbini aldı

Green, Avrupa'da organ bağışında son sırada olan bir ülkede organ bağışının bu kadar artmasının inanılmaz olduğunu söylüyor.

1993 yılında Nicholas vurulmadan önce yılda 6.2 milyon kişi organlarını bağışlarken bu rakam 2006'da 20 milyona çıktı.

1999 yılında ise biri hayatını kaybettiğinde başka bir sebep gösterilmediği takdirde organlarının bağışlanmasına karar verildi. Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da da aynı uygulama söz konusu.

Nicholas'ın isimleri nerede yaşıyor?

Telif hakkı Reg Green Image caption Cassino'daki Nicholas Green Meydanı

İtalya'da Nicholas'ın adı 120 yere verildi:

50 meydan ve sokak

meydan ve sokak 27 park ve bahçe

park ve bahçe 27 okul

okul 16 anıtlar ve içinde bir limon ağacı, bir köprü ve amfitiyatronun olduğu diğer yapıtlar

Telif hakkı Reg Green Image caption Torino'daki Nicholas Green bahçesi

Organların bağışlandığı kişilerle bir araya gelmek

Aile, dört ay sonra tekrar Sicilya'ya giderek Nicholas'ın organlarının bağışlandığı kişilerle buluştu.

Green organların bağışlandığı kişilerle bir araya geldiği anın çok yoğun olduğunu anlatıyor:

"Kapı açıldı ve altısı içeri girdi, o an inanılmazdı. Bazıları gülümsüyordu, bazılarının gözünde yaş vardı, bazıları ise yaşadıkları için utanıyordu.

Bu insanların çoğu ölümün kıyısındaydı. Bunun ne kadar büyük bir şey olduğu ilk defa o zaman çarptı.

Aynı zamanda bundan fazlasıyla etkilenen ebeveynler, büyükanneler ve büyükbabalar vardı. Eğer kurtarmasaydınız hayatları kötü olacak çok daha fazla insan olduğunu hissediyordunuz."

Telif hakkı Reg Green Image caption Baba Green, en son Nicholas'ın karaciğerini aldıktan sonra hayata dönen ve dünyaya getirdiği oğluna Nicholas adını veren Maria Pia Pedala ile bir araya geldi.

Green ailesi Eleanor'ın yalnız büyümemesi için Mayıs ayında 21 yaşına girecek olan Laura ve Martin adında ikizleri dünyaya getirdi.

Reg Green, oğulları hayatını kaybettiğinden beri gerçekten mutlu olduğu tek bir anın olmadığını anlatıyor.

Telif hakkı Reg Green Image caption Nicholas Green

Nicholas Etkisi ise bu durumla başa çıkmalarını sağlıyor.

Green her yıl iki defa organ bağışına dikkat çekmek için İtalya'ya gidiyor.

En son Nicholas'ın karaciğerini aldıktan sonra hayata dönen ve dünyaya getirdiği oğluna Nicholas adını veren Maria Pia Pedala ile bir araya geldi.

Nicholas'ın kalbini alan Andrea Mongiardo ise Nicholas'tan daha uzun süre kalbiyle yaşadıktan sonra bu yıl hayatını kaybetti.

Ancak baba Green, oğlunun kaybıyla organ bağışı sayesinde binlerce kişinin olumlu bir şekilde etkilendiğinin farkında.