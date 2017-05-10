Çok kullanılan ağrı kesiciler 'kalp krizi riskini artıyor'

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Yapılan yeni bir araştırma, yüksek dozda ağrı kesici kullanımı ile kalp krizi arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

Tıp alanında dünyanın en önemli yayınları arasında yer alan BMJ'de yayımlanan araştırmada, Kanada, Finlandiya ve İngiltere'den 446 bin 763 kişinin sağlık verileri incelendi.

Araştırmaya imza atan uluslararası bilim insanları, reçeteli "non steroidal antienflamatuar ilaçlar" (NSAI) kullanan kişilerin sağlık durumlarına odaklandı.

Araştırmada, kalp krizi riskinin en yüksek olduğu dönem, ağrı kesici kullanımının ilk 30 günü olarak tanımlandı.

Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar, tıp biliminde ağrı, ateş ve enflamasyonu azaltan ilaçların genel adı olarak kullanılıyor. Bu ilaçların adında benzer etkilere sahip olan kortizondan ayrıştırmak için "non-steroidal" ifadesi yer alıyor.

Araştırmaya göre, bilim insanları, reçeteli ağrı kesicilerin daha henüz ilk haftada kalp krizi riskini artırmaya başladığını ve özellikle ilk ay içerisinde riskin en yüksek düzeye ulaştığını tespit etti.

Ancak bilim insanları, başka birçok etkenin de söz konusu olmasından dolayı kalp krizi ile ağrı kesici arasında bir ilişki olduğunu kesin bir dille söylemenin güç olduğunu belirtiyor.