Eurovision’a damgasını vuran dokuz kostüm

  • 11 Mayıs 2017

Bu yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda şarkıcıların giyeceği sıra dışı kostümleri görmemize birkaç gün kaldı.

İşte geçmiş yarışmalara damgasını vuran dokuz kostüm.

1974'te Waterloo şarkısıyla yarışmayı kazanan İsveç'li dörtlü Abba'nın tercihi kovboy tunikleri ve parlak uzay botlarıydı. Telif hakkı Getty Images
Image caption 1974'te Waterloo şarkısıyla yarışmayı kazanan İsveç'li dörtlü Abba'nın tercihi kovboy tunikleri ve parlak uzay botlarıydı.
1967'de İngiltere'yi temsil eden ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı Puppet On A String şarkıyısla kazanan Sandie Shaw ise ayakkabı giymemişti. Telif hakkı Rex/Shutterstock
Image caption 1967'de İngiltere'yi temsil eden ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı Puppet On A String şarkıyısla kazanan Sandie Shaw ise ayakkabı giymemişti.
1981 yılında İngiltere'ye tekrardan birincilik getiren Bucks Fizz'in başarısında ana renklerdeki kıyafetlerinin ve kızların çıtçıtlı eteklerinin de etkisi olmuştu. Telif hakkı Rex/Shutterstock
Image caption 1981 yılında İngiltere'ye tekrardan birincilik getiren Bucks Fizz'in başarısında ana renklerdeki kıyafetlerinin ve kızların çıtçıtlı eteklerinin de etkisi olmuştu.
Transcinsiyet şarkıcı Dana International, Jean-Paul Gaultier imzalı kuş tüylü kıyafetiyle 1998'de yarışmayı İsrail adına kazanmıştı. Telif hakkı Getty Images
Image caption Transcinsiyet şarkıcı Dana International, Jean-Paul Gaultier imzalı kuş tüylü kıyafetiyle 1998'de yarışmayı İsrail adına kazanmıştı.
2002 yılında yarışmayı kazanan Slovenyalı drag queen (şov için kadın kıyafeti giyen erkek) üçlüsü Sestre, hostes kıyafetleriyle zafere uçmuştu. Telif hakkı Rex/Shutterstock
Image caption 2002 yılında yarışmayı kazanan Slovenyalı drag queen (şov için kadın kıyafeti giyen erkek) üçlüsü Sestre, hostes kıyafetleriyle zafere uçmuştu.
Finlandiyalı heavy metal grubu Lordi, 2006'da Atina'da düzenlenen Eurovision'da yarasa kanatları, şeytan boynuzları ve kafatası şeklindeki dizliklerle birinciliği kazandı. Telif hakkı Getty Images
Image caption Finlandiyalı heavy metal grubu Lordi, 2006'da Atina'da düzenlenen Eurovision'da yarasa kanatları, şeytan boynuzları ve kafatası şeklindeki dizliklerle birinciliği kazandı.
Sonraki yıl ise Ukraynalı drag queen Verka Serduchka, Finlandiya'daki finalde metalik kıyafetlerle ikinciliği aldı. Telif hakkı Getty Images
Image caption Sonraki yıl ise Ukraynalı drag queen Verka Serduchka, Finlandiya'daki finalde metalik kıyafetlerle ikinciliği aldı.
Avusturya'nın sakallı drag yarışmacısı Conchita Wurst 2014'te Danimarka'daki yarışmayı Rise Like A Phoneix şarkısıyla kazandı. Telif hakkı Getty Images
Image caption Avusturya'nın sakalı, uzun saçları ve parıltılı kostümüyle dikkat çeken drag yarışmacısı Conchita Wurst 2014'te Danimarka'daki yarışmayı Rise Like A Phoneix şarkısıyla kazandı.
O yılki Eurovision'da çoğu izleyici için Polonyalı yarışmacılar Donatan ve Cleo kısa etekleri, göğüs dekolteleri ve davetkar bir şekilde yayık ayranı hazırlayışıyla akıllarda kaldı. Telif hakkı Getty Images
Image caption O yılki Eurovision'da çoğu izleyici için Polonyalı yarışmacılar Donatan ve Cleo kısa etekleri, göğüs dekolteleri ve davetkar bir şekilde yayık ayranı hazırlayışıyla akıllarda kaldı.

Avrupa Yayıncılar Birliği'nin 1956'dan beri düzenlediği yarışmaya Türkiye 2012'den sonra "ahlaki gerekçeler" ve puanlama sistemine yönelik eleştiriler nedeniyle katılmamaya karar verdi.

Yarışmanın Türkiye'deki yayın haklarına sahip olan TRT 2012'den beri yarışmayı yayınlamıyor. TRT, bu yılki yarışmayı da yayınlamayacak.

İlgili Konular

İlgili haberler