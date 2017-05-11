Avrupa Adalet Divanı: Barcelonalı taksiciler haklı, Uber ruhsat almalı

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Avrupa Birliği'nin en üst düzey mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın başsavcısı Maciej Szpunar, ulaşım hizmeti sağlayan akıllı telefon uygulaması Uber'den şikayetçi olan Barcelonalı taksicileri haklı buldu. Mahkemenin hukuk danışmanı şirket için, "Yenilikçi olsa da ulaştırma alanında hizmet veriyor. Ruhsat almalı" dedi.

Mahkeme son kararını yıl sonuna doğru verecek ancak başsavcının tavsiyesi karara yönelik önemli bir işaret olarak görülüyor.

İspanya'nın Barcelona kentinde taksiciler haksız rekabet yarattığını söyledikleri Uber aleyhine dava açmıştı.

Yargıç ise yerel kanunlar ile bu konuda hüküm veremeyeceğini belirterek dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na göndermişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Barcelona'da taksi sürücülerinin 2014 yılında Uber'e karşı gerçekleştirdiği eylemden bir kare

Uber, bir akıllı telefon uygulaması olduğunu söyleyerek geleneksel ulaşım araçlarının tabi olduğu düzenlemelerden kaçınmaya çalışıyor.

Şirketin operasyonları ise Avrupa'nın dört bir yanında taksicilerin tepki göstererek eylem düzenlemesine neden oluyor.

Türkiye'de de Uber'in "korsan taşımacılık" yaptığı iddia edilmiş, bazı sürücülere ve yolculara ceza kesilmişti.