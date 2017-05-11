Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan yerler
Instagram, genç kuşağın nereleri gezdiğine dair bir veri tabanı oluşturuyor. Hollanda merkezli tatil sitesi TravelBird, etiket kullanılarak en çok fotoğrafı paylaşılan yerleri derledi. Listede Ayasofya Müzesi de var.
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Getty
ABD’deki eğlence parkı Disneyland listede ilk sırada
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AFP
Disneyland’ı, Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi izliyor.
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ABD’deki başka bir eğlence parkı World Disney Dünyası da 3’üncü sırada
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AFP
Listedeki 470 yer arasında Türkiye’den sadece Ayasofya Müzesi bulunuyor. Ayasofya, 43’üncü sırada
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Getty
ABD'deki Miami plajı 4'üncü sırada
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Almanya'nın başkentindeki Berlin Duvarı 5'inci sırada
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Las Vegas da bu kuşağın en çok fotoğraflamayı sevdiği yerler arasında ve listede 6'ıncı sırada
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Reuters
Listenin 7'inci sırasında Londra'daki ünlü Saat Kulesi Big Ben var
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New York'taki Times Meydanı listenin 8'inci sırasında
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Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali de listede yer alıyor ve 9'uncu sırada
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Almanya'da her sonbaharda Oktoberfest'in düzenlendiği Münih kenti de, Instagram fotoğraflarına göre 'Millenials' gençlerinin en çok ziyaret ettiği 10'uncu yer