Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan yerler

  • 11 Mayıs 2017

Instagram, genç kuşağın nereleri gezdiğine dair bir veri tabanı oluşturuyor. Hollanda merkezli tatil sitesi TravelBird, etiket kullanılarak en çok fotoğrafı paylaşılan yerleri derledi. Listede Ayasofya Müzesi de var.

  • ABD’deki eğlence parkı Disneyland listede ilk sırada Getty

    ABD’deki eğlence parkı Disneyland listede ilk sırada

  • Disneyland’ı, Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi izliyor. AFP

    Disneyland’ı, Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi izliyor.

  • ABD’deki başka bir eğlence parkı World Disney Dünyası da 3’üncü sırada Getty

    ABD’deki başka bir eğlence parkı World Disney Dünyası da 3’üncü sırada

  • Listedeki 470 yer arasında Türkiye’den sadece Ayasofya Müzesi bulunuyor. Ayasofya, 43’üncü sırada AFP

    Listedeki 470 yer arasında Türkiye’den sadece Ayasofya Müzesi bulunuyor. Ayasofya, 43’üncü sırada

  • ABD'deki Miami plajı 4'üncü sırada Getty

    ABD'deki Miami plajı 4'üncü sırada

  • Almanya'nın başkentindeki Berlin Duvarı 5'inci sırada Getty

    Almanya'nın başkentindeki Berlin Duvarı 5'inci sırada

  • Las Vegas da bu kuşağın en çok fotoğraflamayı sevdiği yerler arasında ve listede 6'ıncı sırada Getty Images

    Las Vegas da bu kuşağın en çok fotoğraflamayı sevdiği yerler arasında ve listede 6'ıncı sırada

  • Listenin 7'inci sırasında Londra'daki ünlü Saat Kulesi Big Ben var Reuters

    Listenin 7'inci sırasında Londra'daki ünlü Saat Kulesi Big Ben var

  • New York'taki Times Meydanı listenin 8'inci sırasında. Getty

    New York'taki Times Meydanı listenin 8'inci sırasında

  • Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali de listede yer alıyor ve 9'uncu sırada Getty Images

    Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali de listede yer alıyor ve 9'uncu sırada

  • Almanya'da her sonbaharda Oktoberfest'in düzenlendiği Münih kenti de, Instagram fotoğraflarına göre 'Millenials' gençlerinin en çok ziyaret ettiği 10'uncu yer Getty

    Almanya'da her sonbaharda Oktoberfest'in düzenlendiği Münih kenti de, Instagram fotoğraflarına göre 'Millenials' gençlerinin en çok ziyaret ettiği 10'uncu yer