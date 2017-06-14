Bisiklet 200 yaşında

Modern bisikletin ilk örneği olarak kabul edilen Draisine, 1817'de Baron Karl von Drais tarafından icat edildi. İki tekerlekli bisikletin icat edilip kullanılmaya başlanmasının 200. yılı kutlanıyor.

Baron Karl von Drais'in keşfi sonrası iki tekerlekle yetinemeyen bazı mucitler, üç tekerlekli örnekleri icat ettiler.

1860 yılında "kemik sallayan" isimli bisiklet modeli popüler oldu.

Birçok kişinin kullandığı bu bisiklette metal gövdeyi hareket ettiren pedal arka tekerlek üzerindeydi.

1880'lerde ise aynı ebatlardaki tekerleklerin bulunduğu bisikletler öne çıkmaya başladı.

Bisiklet kadın ve erkekler için önemli bir ulaşım aracı oldu.

200 yıl sonra bugün milyonlarca bisiklet kullanıcısı çok sayıda çeşit arasından tercih yapabiliyor.