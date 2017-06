Forbes'un en zengin ünlüler listesinde kimler var?

Telif hakkı PA/Getty

Forbes dergisi, 2017 yılının en zengin 100 ünlü listesini açıkladı.

Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Diddy Combs (sahne ismiyle Puff Daddy), 130 milyon dolar geliriyle listede birinci sırada yer aldı. Bunda ünlü rapçinin ABD turnesi, bir votka şirketiyle yaptığı anlaşma ve kendisine ait giyim markası Sean John'un hisselerinin üçte birini satması etkili oldu.

Puff Dady geçen yıl listede 22. sırada yer almıştı.

ABD'li şarkıcı Beyonce ve Harry Potter kitap serisinin yazarı JK Rowling ise Forbes'un listesinde sırayla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Listeye yeni katılanlardan biri de, 59. sıradaki reality show yıldızı Kylie Jenner oldu. "Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şovunun yıldızı 19 yaşındaki Jenner, aynı zamanda kendi adını verdiği bir kozmetik şirketine ve giysi markasına sahip.

Çoğu müzisyen ilk 10 zengin arasında, Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve NBA yıldızı LeBron James de bulunuyor.

1. Sean "Diddy" Combs - 130 milyon dolar

Grammy ödüllü şarkıcı Sean "Diddy" Combs, "Puff Daddy" sahne ismiyle de biliniyor. "No Way Out and Forever" adlı albümü, en çok satanlar arasında yer alan rapçi, aynı zamanda markaları ve imzaladığı anlaşmalarla çok kazanan bir iş adamına dönüştü.

2. Beyonce Knowles - 105 milyon dolar

Popun kraliçesi Beyonce için çok fazla şey söylemeye gerek yok. Ancak geçen sene 34. sırada olan Beyonce, eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan Lemonade albümü ile 'Formation' adını verdiği turnesi sayesinde büyük bir sıçrayış yaptı.

Beyonce'nin eşi ünlü rapçi Jaz-Z ise 55. sırada.

3. JK Rowling - 95 milyon dolar

Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling, "Harry Potter ve Lanetli Çocuk" adını verdiği iki perdelik oyunu ve filme çevrilen "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?'" kitabı sayesinde, yeniden ilk 100'e döndü.

4. Drake - 94 milyon dolar

Kanadalı hip hop yıldızı Drake, yaptığı turneler ve Sprite, Apple ve Nike ile yaptığı anlaşmalarla, servetini bu yıl iki katından fazla artırarak, 69. sıradan dördüncüye yükseldi.

5. Cristiano Ronaldo - 93 milyon dolar

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu yıl listede sadece bir sıra geriledi. Nike'la yaptığı anlaşma ve kendi adına üretilen erkek iç çamaşırı ile kot markaları da Ronaldo'nun gelirinin artmasını sağladı.

Son iki yıldır "Dünyanın en çok kazanan sporcusu" unvanını elinde tutan Ronaldo İspanya'da vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor.

The Weeknd, kız arkadaşı ünlü oyuncu Selena Gomez'le birlikte.

6. The Weekend - 92 milyon dolar

Bir başka Kanadalı yıldız olan The Weeknd, son albümü Starboy ile, 2016'da ABD'de görülen üçüncü en yüksek çıkış albümü satışını yakaladı.

Geçen yıl 30. sırada yer alan the Weeknd ayrıca, Lana Del Ray ile yaptığı düetle tanınıyor.

7. Howard Stern - 90 milyon dolar

Sıradışı kimliğiyle bilinen ABD'li radyo ve televizyon sunucusu Howard Stern geçen yıl olduğu gibi yedinci sırada. America's Got Talent şarkı yarışmasının eski jüri üyesi, Sirius XM radyosuyla 5 yıllık anlaşmasını da yarıladı.

8. Coldplay - 88 milyon dolar

Ünlü İngiliz rock grubu, Head Full of Dreams adını verikleri ve Aralık ayında Avustralya ile Yeni Zelanda'daki konserlerle sona eren turnesi sayesinde zenginler listesine geri döndü.

Grubun kârlarının yüzde 10'unu bağışladıkları düşünülürse, yardım sektörü için de bu iyi bir haber.

9. James Patterson - 87 milyon dolar

James Patterson, listedeki bir diğer yazar. 130'dan fazla kitabı olan Patterson dünyanın en çok satan yaşayan yazarı olarak tanınıyor.

Eski ABD başkanlarından Bill Clinton, Patterson'la işbirliği içinde Beyaz Saray'la ilgili bir roman yazıyor.

10. LeBron James - 86 milyon dolar

ABD'nin belki de en çok tanınan basketbol yıldızı LeBron James 2016-2017 sezonu için takımı Cleveland Cavaliers'tan 31 milyon dolar aldı.

LeBron James, Michael Jordan ve Kobe Bryant'den sonra bir sezonda 30 milyon doların üstünde kazanan üçüncü NBA oyuncusu oldu.

James, Nike ve Coca-Cola gibi markalarla da reklam anlaşmaları imzaladı.

Forbes'un yardımcı editörü Natalie Robehmed, bu yılın listesiyle ilgili olarak, "Listedeki kadınların, özellikle de müzisyenler arasındaki sayısının azlığı, her yıl beni daha da çok şaşırtıyor. Listedeki 100 isimden 10'u kadın müzisyenler. Erkek müzisyenlerin sayısı ise 27" dedi.

Natalie Robehmed'e göre bu durum, kadınların tüm sektörlerde yeterli derecede temsil edilmediklerini gösteriyor.