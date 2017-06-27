Facebook'un kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı

Telif hakkı Getty Images Image caption Facebook bir süredir, hükümet tarafından "terör propagandası" yapan içerikleri kaldırması konusunda baskı altındaydı.

Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası artık her ay sosyal medya sitesi Facebook'a giriyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg "Bu sabah itibariyle Facebook topluluğu resmi olarak 2 milyar kişiye ulaştı" yazdı.

Zuckerberg Facebook'u, 13 yıl önce Harvard Üniversitesi'nde öğrenciyken kurmuştu.

Sitenin büyük başarı yakalamasıyla Zuckerberg o dönemde mezun olmadan okulu bıraktı.

İnternet devi 2012 yılının Ekim ayında 1 milyar kullanıcıya ulaşmıştı.

Yani Facebook aradan henüz 5 yıl bile geçmeden kullanıcı sayısını ikiye katladı.

Ancak bazı internet uzmanları, özellikle gençler arasında çok popüler olan Snapchat gibi uygulamalar nedeniyle Facebook'un büyümesinin yavaşlayacağı tahmininde bulunuyordu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in sonradan bırakacağı üniversiteye kabul edildiğini öğrendiği an, babası tarafından videoya çekilmişti.

Facebook da yıl başında reklam gelirlerinin azalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ancak Zuckerberg'in hedefinin dünya nüfusunun dörtte birinden bile fazla olduğu görülüyor.

Facebook CEO'su, USA Today'a yaptığı açıklamada "2 milyar kullanıcı" haberinin şirkette çok büyük kutlamalara neden olmadığını çünkü 'henüz herkese ulaşamamış olduklarını' söyledi.

Zuckerberg "Gerçekten önemsediğimiz tek şey herkese ulaşabilmek" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption 2005 yılında üniversiteden ayrılan Zuckerberg, aradan geçen 12 yılın ardından, Mayıs ayında Harvard'ın mezuniyet törenine katılarak diplomasını almıştı.

Ancak sosyal medya sitesinin hızlı büyümesi, içeriğin kontrolünü de güçleştiriyor.

Facebook, kullanıcıların paylaştığı şiddet yanlısı ve yasa dışı içerikleri kaldırması konusunda ciddi baskı altında.

Şirket geçen ay, içeriği kontrole debilmek için 3 bin kişi daha istihdam edeceklerini açıklamıştı.