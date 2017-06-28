İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı' geliştirildi

Telif hakkı Georgia Teknoloji Enstitüsü Image caption Bant birkaç santimetre büyüklüğünde ve ortasında mikro iğneler var

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün finansal desteğiyle Emory Üniversitesi ve Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından acı vermeyen, insanların kendi kendilerine uygulayabileceği bant şeklinde grip aşısı geliştirildi.

Bu "aşı bandı", yapılan ilk testlerde önemli başarılar elde etti. Testlere katılan gönüllüler, bu 'bant aşı'yı normal iğneye tercih ettiklerini söylüyor.

Bandın yapışkan yüzeyinde, derinin içine giren yüz tane ufak ve tüy şeklinde mikro iğne mevcut.

Bu yöntemin iğneden korkan insanlar da göz önüne alındığında daha fazla insanın aşı olmasına yardımcı olması umuluyor.

Standart grip aşısının aksine, buzdolabında tutulması gerekmiyor, bu da eczanelerin aşıyı rahatlıkla raflarda saklayabileceği anlamına geliyor.

Bant aşı, derinin üst katmanına nüfuz ediyor. Standart aşılarda kullanılan iğne ise derinin içine girerek, kaslara ulaşıyor.

Araştırmayı yürüten Profesör Mark Prausnitz, "Mikroskobun altında baktığınızda üzerinde ufak iğneler olduğunu göreceksiniz. Acı vermeden deriye işleyebiliyorlar" diyor.

Araştırma ekibi, aşıyı hem iğneyle hem de bantla test etti.

Telif hakkı Rob Felt/Georgia Teknoloji Enstitüsü Image caption Testlere katılan gönüllülerin çoğu, aşının acısız olduğunu söyledi

Testlere katılan gönüllülerden 100 kadarı standart şırıngayla aşı oldu. Diğerleri ise 20 dakika bileklerinde bağlı tuttukları bant aşıyı kullandı.

İkinci gruptakilerin büyük kısmı bandın acı vermediğini söylemesine karşın bazıları ise bandın uygulandığı yerde kızarıklık, kaşınma ve hassasiyet gibi yan etkiler yaşadı. Bu belirtilerin ise birkaç gün içerisinde iyileştiği gözlemlendi.

Kolay kullanımlı

Uzmanlar, grip ve diğer aşıların uygulanmasında bandın bir devrim yaratabileceği görüşünde.

Ancak bant şeklindeki aşının yaygın kullanımı için önümüzdeki yıllarda başka klinik testlere de tabi tutulması gerekiyor.

Emory Üniversitesi'nden Dr. Nadine Rouphael, "Aşıyı evde, işte uygulayabiliriz ve hatta posta yoluyla dağıtımını sağlayabiliriz" diyor.

Oda sıcaklığında bir yıla kadar saklanabilmesinden dolayı özellikle gelişmekte olan ülkelerde fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

Başka araştırmacılar da acısız iğne uygulama yöntemlerini bulmaya çalışıyorlar. Grip aşısı için mikro iğnelerle yapılmış bir şırınga, ABD'de kullanım için onaylandı.

Avustralya'da bilim insanları, daha da ufak iğneler kullanan bir bant tasarlıyorlar.