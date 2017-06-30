İspanya'daki şarap savaşı festivalinde BBC yayın konuğunun başına gelmeyen kalmadı.
BBC'de canlı yayın kazası
- 30 Haziran 2017
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