BBC'de canlı yayın kazası
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BBC'de canlı yayın kazası

  • 30 Haziran 2017

İspanya'daki şarap savaşı festivalinde BBC yayın konuğunun başına gelmeyen kalmadı.

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