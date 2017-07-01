Tanrı Dağları’nı aşan Duku: 'Çin’in en güzel yolu'

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Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir turist Duku otoyolu üzerinde fotoğraf çekiyor.

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Maydağ Bucağı'ndan Aksu ilinin Kuçar ilçesine kadar 561 kilometre boyunca uzanan yol, Tanrı Dağları'nı aşarak Şincan'ın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlıyor.

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Yol, çok sayıda farklı halkın yaşadığı bölgelerden geçiyor.

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Eşsiz coğrafyalardan geçmesi nedeniyle Duku otoyolu, "Çin'in en güzel yolu" olarak nitelendiriliyor.

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Yüksek rakımı ve sert iklimi nedeniyle Duku otoyolu yılın yalnızca 3 ayı boyunca açık kalabiliyor.

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Fotoğrafçı Wang He, yolun sıra dışı coğrafyasını fotoğrafladı.

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Duku'yu kullananlar yalnızca insanlar değil...

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Bir grup Hui ise yola çadır kurmuş.

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Yol kenarındaki restoranlarda da geleneksel Hui mutfağından yemekler bulmak mümkün.

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Duku, bisikletçilerin de performanslarını test edebileceği zorlu bir rotaya sahip.

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Yola atlarla veya motosikletlerle çıkanlar da var.

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Fotoğraflar: Wang He