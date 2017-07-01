Adele ses tellerindeki rahatsızlık yüzünden konserlerini iptal etti: Lütfen beni affedin, playback yapamazdım

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İngiliz şarkıcı Adele, bu haftasonu Wembley Stadyumu'nda vereceği dünya turnesinin son iki konserini ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Adele, doktorlarının bu yönde tavsiyede bulunduğunu, konserlerin iptal olması nedeniyle "yıkıldığını" söyledi. Ünlü şarkıcı Twitter'daki paylaşımında "Kalbin kırıldı demek yetersiz kalır" ve ekledi:

"Bu hafta Wembley'deki konserlerim hayatımda verdiğim en iyi ve en büyük konserlerdi. Kendimi her zamankinden daha fazla zorlamam gerekti ve bu yüzden ses tellerime zarar verdiğim ortaya çıktı."

29 yaşındaki Adele'in 28 ve 29 Haziran tarihlerinde Wembley'de verdiği konserler eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmış, Guardian gazetesi Adele'in içgüdüsel bir şekilde karizmatik olduğunu yazarken Telegraph ise Adele'in sahnedeki doğallığını övmüştü.

'Playback yapamazdım'

Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla birlikte olmak için elinden gelen her şeyi yapabileceğini, bunun için playback yapmayı bile değerlendirdiğini ama daha önce bunu hiç yapmadığını ve bir milyon yıl geçse de playback yapmayacağını yazdı:

"O zaman sahnedeki kişi Adele olmazdı.

"Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Bu kararı vermek hiç kolay olmadı.

"Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi paylaşacağım. Lütfen beni affedin."

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı İngiliz şarkıcı Adele, bu yılki 59. Grammy Ödülleri'nde 5 dalda ödül kazanmıştı

98 bin kişilik konser rekor kırmıştı

Adele'in Çarşamba günü Wembley'de verdiği konsere 98 bin biletli seyirci girmiş, bu İngiltere tarihindeki stadyum konserleri için bir rekor olmuştu.

İngiliz şarkıcı, konserlerin ileriki bir tarihe ertelenememesi durumunda bilet paralarının iade edileceğini de belirtti.

Adele daha önce de ses tellerinden sorun yaşamış, 2011 yılında ses tellerindeki bir nodül nedeniyle ameliyat olmuştu.