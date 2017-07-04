Bir gün uzun bir yürüyüşe çıkan ve sonrasında hiç durmadan yürüyen adam

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ABD'de yaşayan Meredith Eberhart adlı adam bundan 15 yıl önce, 61 yaşındayken uzun bir yürüyüşe çıktı. Eberhart daha sonra yürüdükçe yürüdü ve sonunda hep yürüyerek yaşamaya karar verdi.

Guardian gazetesinin haberine Eberhart adlı 75'ine merdiven dayamış Eberhart, 15 yıl önce çıktığı uzun yürüyüşün ardından durmadan yürüyor.

Eberhart, bugüne kadar yaklaşık 7000 kilometre yürüdü.

Yıllarca görme bozukluğu alanında çalışan, evli ve iki çocuklu Eberhart 1993'te emekli oldu.

Evi Florida'ydı ancak Georgia'da satın aldığı bir arazide yalnız başına zaman geçirmeye başladı.

Bu sırada eşiyle bağları koptu.

Bir sonraki beş yıl, kendisinin de hatırlamadığını söylediği, hayatının karanlık ve zorlu bir dönemiydi.

Yaşadığı yerde sürekli yürümeye başladı. Yürüyüşlerini bir noktada sistemli hale getirdi. Tren istanyonları arasında yürümeye koyuldu. Böylelikle Pensilvanya'ya kadar vardı.

1998'de yani 60 yaşında kendi hayatında da bir arayışa tekabül eden uzun bir yürüyüşe çıktı.

'Daha az şeye sahip oldukça daha mutlu oldum'

Vahşi doğa alanlarından da geçerek Florida'dan kuzeye, Quebeck'e yürüdü.

Bu yürüyüş onun hayata yaklaşımını değiştirdi. Dokuz ay sonra eve döndüğünde farklı biriydi. Duş almayı bıraktı, saçlarını uzattı. Yıllar içinde biriktirdiği kitapları teker teker yaktı. Kendisine farklı bir isim verdi.

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2003'te eşinden ayrıldı. Evi ve birçok maddi varlığını eski eşine bıraktı. Georgia'daki araziyi de çocuklarının üzerine geçirdi.

Eberhart o günden bu yana durmadan yürüyor.

Guardian için haberi hazırlayan gazeteci de, Eberhart'ın haberini onunla yürüyüşüne günler boyunca eşlik ederek gerçekleştirdi.

Eberhart hayatta sadece küçük bir sırt çantasıyla yürüyerek yaşamasını şu sözlerle anlatıyor:

"Arkadaşlarıma şunu diyorum: Her geçen yıl sahip olduklarım azaldı ve her geçen yıl daha mutlu bir adam oldum. Hiçbir şeyim olmayınca ne olacağını merak ediyordum. Böyle geldik, böyle gidiyoruz. Sanırım sadece buna biraz daha erkenden hazırlık yapıyorum".