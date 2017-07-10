Fotoğraflarla: Ünlülerin el değmemiş portreleri

Ünlü fotoğrafçı Andy Gotts'un henüz bir öğrenciyken fotoğrafını çektiği ilk ünlü, dünyaca tanınan İngiliz komedyen ve oyuncu Stephen Fry'dı.

Deneyimli fotoğrafçının dev arşivinde ısrarla vazgeçmediği tek bir kural dikkati çekiyor.

Portreleri hiçbir rötuş yapmadan, ham ve doğal haliyle bırakmak.

Başındaki korsan şapkasıyla poz veren George Clooney'den, koca bir saksıdan çıkan Matt Damon'a Andy Gotts'un arşivinden kareler .

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Brad Pitt

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Penelope Cruz

Telif hakkı Andy Gotts Image caption George Clooney

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Kate Winslet

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Robert De Niro

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Samuel L Jackson

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Julia Roberts

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Tom Hidddleston

Telif hakkı Andy Gotts Image caption Matt Damon

Telif hakkı Andy Gotts

Andy Gotts'un (@DrGotts Instragram profili için @DrGotts) fotoğraf sergisi, Londra'nın Fulham bölgesindeki The Showroom Presents adlı sanat merkezinde, Temmuz ayının sonuna kadar görülebilir.