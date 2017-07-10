Fotoğraflarla: Ünlülerin el değmemiş portreleri

  • 10 Temmuz 2017

Ünlü fotoğrafçı Andy Gotts'un henüz bir öğrenciyken fotoğrafını çektiği ilk ünlü, dünyaca tanınan İngiliz komedyen ve oyuncu Stephen Fry'dı.

Deneyimli fotoğrafçının dev arşivinde ısrarla vazgeçmediği tek bir kural dikkati çekiyor.

Portreleri hiçbir rötuş yapmadan, ham ve doğal haliyle bırakmak.

Başındaki korsan şapkasıyla poz veren George Clooney'den, koca bir saksıdan çıkan Matt Damon'a Andy Gotts'un arşivinden kareler .

Brad Pitt Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Brad Pitt
Penelope Cruz Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Penelope Cruz
George Clooney Telif hakkı Andy Gotts
Image caption George Clooney
Kate Winslet Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Kate Winslet
Robert de Niro Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Robert De Niro
Samuel L Jackson Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Samuel L Jackson
Julia Roberts Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Julia Roberts
Tom Hidddleston Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Tom Hidddleston
Matt Damon Telif hakkı Andy Gotts
Image caption Matt Damon
Harrison Ford pulls faces Telif hakkı Andy Gotts

Andy Gotts'un (@DrGotts Instragram profili için @DrGotts) fotoğraf sergisi, Londra'nın Fulham bölgesindeki The Showroom Presents adlı sanat merkezinde, Temmuz ayının sonuna kadar görülebilir.

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