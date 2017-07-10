Fotoğraflarla: Ünlülerin el değmemiş portreleri
Ünlü fotoğrafçı Andy Gotts'un henüz bir öğrenciyken fotoğrafını çektiği ilk ünlü, dünyaca tanınan İngiliz komedyen ve oyuncu Stephen Fry'dı.
Deneyimli fotoğrafçının dev arşivinde ısrarla vazgeçmediği tek bir kural dikkati çekiyor.
Portreleri hiçbir rötuş yapmadan, ham ve doğal haliyle bırakmak.
Başındaki korsan şapkasıyla poz veren George Clooney'den, koca bir saksıdan çıkan Matt Damon'a Andy Gotts'un arşivinden kareler .
Andy Gotts'un (@DrGotts Instragram profili için @DrGotts) fotoğraf sergisi, Londra'nın Fulham bölgesindeki The Showroom Presents adlı sanat merkezinde, Temmuz ayının sonuna kadar görülebilir.