Tiyatro ve sinema oyuncusu Fikret Hakan yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Fikret Hakan, İstanbul Kartal'da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Hakan, 83 yaşındaydı ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Hakan, 1934 yılında Balıkesir'de doğdu.

Kısa bir süre gazetecilik yapan Hakan, 1950 yılında "Üç Güvercin" adlı operette rol alarak, Ses Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı.

Hakan, 1953 yılında "Köprüaltı Çocukları" adlı filmle ilk kez beyaz perdede izleyici ile buluştu.

1964 yılında rol aldığı "Keşanlı Ali Destanı" adlı filmle hem geniş kitleler tarafından tanındı hem de çok sayıda ödüle layık görüldü.

Hakan, Türkiye'nin en önemli sinema etkinliklerinden Antalya Film Festivali'nda üç kez En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.