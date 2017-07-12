Dünyada en az yürünen ülke hangisi?

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ABD'de bilim insanları, dünya çapında insanların akıllı telefonlarından attıkları adımlara ilişkin verileri toplayarak, ne kadar hareket ettiklerini buldu.

68 milyon güne denk gelen dakika dakika ölçülmüş verilere göre, dünya çapında günde ortalama 4 bin 961 adım atılıyor.

Listenin en üst sırasında günlük 6 bin 880 adımla Hong Kong yer alıyor. Listenin en altında ise 3 bin 513 adımla Endonezya bulunuyor.

Türkiye 5 bin 57 adım ile ortalamanın üzerinde yer alıyor.

Stanford Üniversitesi'nin analiz ettiği bulguların aynı zamanda obeziteyle mücadeleye ilişkin yeni öngörüler sunduğu belirtiliyor.

Akıllı telefonların çoğunda adımları kaydeden ivme ölçer bulunuyor. Araştırma, Argus hareket izleme uygulamasını kullanan 700 bin kişinin verilerine dayanıyor.

Araştırmacılardan Scott Delp, "Araştırma, insanların hareketine ilişkin şimdiye kadar yapılmış herhangi bir araştırmadan bin kat daha büyük" dedi.

"Yapılan harika araştırmalar var, ama bu yeni araştırmamız daha fazla ülkeden, daha fazla özneden verileri içeriyor ve insanların hareketlerini devam eden bir süreçte takip ediyor."

Araştırmada yer alan bazı ülkelerdeki ortalama adım sayısı

Çin - 6,189

Japonya - 6,010

İspanya - 5,936

İngiltere - 5,444

Brezilya - 4,289

Birleşik Arap Emirlikleri - 4,516

Hareket eşitsizliği - obezite ilişkisi

Araştırmacılar, sonuçların insan sağlığının iyileştirilmesinin içyüzünü anlamaya yönelik önemli bilgiler sunduğunu söylüyor.

Bir ülkede atılan ortalama adım sayısının obezitenin ölçümünde pek de rol oynamadığı belirtiliyor.

Önemli olan etkense, hareket eşitsizliği. Bir ülkede insanlar arasında adım sayısı farkı ne kadar yüksekse, obezite oranları da o kadar yüksek oluyor.

Araştırmacılardan Tim Althoff, "Örneğin İsveç hareket açısından zengin ve hareket açısından yoksul insanlar arasındaki farkın en az olduğu ülkelerden biri…aynı zamanda en az obezite oranlarından birine sahip" diyor.

ABD ve Meksika'nın ortalama adım sayısının benzer olduğu, ancak ABD'de hareket eşitsizliğinin ve obezite oranlarının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar kadın ve erkekler arasında hareket eşitsizliği açısından da farklar olduğunu söylüyor.

Düşük oranda obezitenin ve hareket eşitsizliğinin görüldüğü Japonya gibi ükelerde kadın ve erkekler benzer sayılarda adım atıyor.

Ancak eşitsizliğin yüksek olduğu ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde, daha az adım atanların çoğunlukla kadın olduğu görülüyor.

Araştırmacılardan Jure Leskovec, "Hareket eşitsizliği fazla olduğunda, kadınların hareket etme eğilimi erkeklerden daha fazla düşüş gösteriyor, bu nedenle obezitenin olumsuz etkileri kadınları daha afazla etkileyebilir" diyor.