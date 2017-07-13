Büyük Kırmızı Leke’nin şimdiye kadarki en detaylı fotoğrafları yayınlandı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, iki yüzyıldır gizemi çözülmeye çalışılan ve Büyük Kırmızı Leke olarak bilinen, Jüpiter gezegenindeki fırtınanın şimdiye kadarki en detaylı fotoğraflarını paylaştı.