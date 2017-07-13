Büyük Kırmızı Leke’nin şimdiye kadarki en detaylı fotoğrafları yayınlandı

  • 13 Temmuz 2017

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, iki yüzyıldır gizemi çözülmeye çalışılan ve Büyük Kırmızı Leke olarak bilinen, Jüpiter gezegenindeki fırtınanın şimdiye kadarki en detaylı fotoğraflarını paylaştı.

  • Büyük Kırmızı Leke NASA

    Juno uzay aracı tarafından çekilen Büyük Kırmızı Leke’nin fotoğrafları, fırtının büyüklüğünü ve renklerini gözler önüne seriyor. 16 bin kilometre çapındaki Büyük Kırmızı Leke, Dünya’dan daha büyük.

  • Büyük Kırmızı Leke NASA

    Uzay aracı tarafından kaydedilen verilerin analizinin zaman alacağı belirtiliyor, ancak araştırmacılar fırtınaya neyin neden olduğunu bulmayı umuyorlar.

  • Büyük Kırmızı Leke NASA

    Araştırmacı Scott Bolton “Yüzlerce yıldır bilim insanları Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi'ni gözlemliyor, merak ediyor ve onun hakkında teoriler geliştiriyordu” dedi. “Şimdi elimizde bu zamana kadarki en iyi fotoğraflar var”.

  • Büyük Kırmızı Leke NASA

    Büyük Kırmızı Leke’nin 1830’dan beri gözlemlendiği ve muhtemelen 350 yıldan uzun bir süredir var olduğu belirtiliyor.

  • NASA'nın uzay aracı Juno Reuters

    NASA'nın uzay aracı Juno