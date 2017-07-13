Büyük Kırmızı Leke’nin şimdiye kadarki en detaylı fotoğrafları yayınlandı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, iki yüzyıldır gizemi çözülmeye çalışılan ve Büyük Kırmızı Leke olarak bilinen, Jüpiter gezegenindeki fırtınanın şimdiye kadarki en detaylı fotoğraflarını paylaştı.
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NASA
Juno uzay aracı tarafından çekilen Büyük Kırmızı Leke’nin fotoğrafları, fırtının büyüklüğünü ve renklerini gözler önüne seriyor. 16 bin kilometre çapındaki Büyük Kırmızı Leke, Dünya’dan daha büyük.
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NASA
Uzay aracı tarafından kaydedilen verilerin analizinin zaman alacağı belirtiliyor, ancak araştırmacılar fırtınaya neyin neden olduğunu bulmayı umuyorlar.
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NASA
Araştırmacı Scott Bolton “Yüzlerce yıldır bilim insanları Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi'ni gözlemliyor, merak ediyor ve onun hakkında teoriler geliştiriyordu” dedi. “Şimdi elimizde bu zamana kadarki en iyi fotoğraflar var”.
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NASA
Büyük Kırmızı Leke’nin 1830’dan beri gözlemlendiği ve muhtemelen 350 yıldan uzun bir süredir var olduğu belirtiliyor.
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Reuters
NASA'nın uzay aracı Juno
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