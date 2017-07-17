Görevimiz Tehlike'nin yıldızı Martin Landau hayatını kaybetti

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Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) dizisindeki rolüyle tanınan ve 1960'lı yıllarda gişe rekorları kıran filmlerde oynayan aktör Martin Landauİ 89 yaşında hayatını kaybetti.

Martin Landau, Los Angeles'ta tedavi gördüğü UCLA Tıp Merkezi'nde 'beklenmedik komplikasyonlar' nedeniyle Cumartesi günü yaşamını yitirdi.

New York'ta doğan Landau kariyerine New York Daily News gazetesinde karikatürist olarak başladı daha sonra tiyatro ve sinema oyunculuğuna geçti.

Amerikalı aktör Landau'un rol aldığı filmler arasında, Alfred Hitchock'un 1959 yapımı Gizli Teşkilat (North by Northwest), Uzay 1999 (Space: 1999) ve Geppetto da var.

Star Trek filminde reddettiği Mr. Spock rolünü kapan Leonard Nimoy, daha sonra Landau'nun ücret anlaşmazlığı nedeniyle ayrıldığı Görevimiz Tehlike'de de ünlü aktörün yerine diziye girmişti.

Landau, 3 kez Oscar, 5 kez de Emmy ödülüne aday gösterilmişti.

Ünlü aktör 1995 yılında Ed Wood filminde canlandırdığı korku filmi aktörü Bela Lugosi rolüyle Oscar ödülünü kazanmıştı.