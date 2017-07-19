İtalya'da 'Napoli en tehlikeli 11 kentten biri' diyen İngiliz Sun gazetesine tepki

Telif hakkı Getty Image caption İngiliz gazetesinin 11 Temmuz'da yayımladığı en tehlikeli kentler listesi İtalya'da sosyal medya üzerinden yayılmaya başlayınca Sun'a yönelik öfke dolu mesajlar yazıldı

İngiliz The Sun gazetesinin dünyanın en tehlikeli kentleri listesine Napoli şehrini de dahil etmesi İtalyanları öfkelendirdi.

Sun'ın dünyanın en tehlikeli 11 kenti listesinde Suriye'deki Rakka, Çeçenistan'daki Grozni ve Somali'deki Mogadishu gibi kentlerle birlikte Napoli de yer aldı.

Gazetenin haberi herhangi bir resmi veriye dayanmasa da, dünyanın 11 bölgesinden birer kent "terör", "cinayet", "çete suçları" gibi kriterlerin yaygınlığına göre "tehlikeli" ilan edildi.

Batı Avrupa bölgesinin en tehlikeli kenti olarak da Napoli seçildi.

Sun, Camorra suç örgütünün memleketi Napoli'de mafya cinayetlerinin, uyuşturucu ve suç çetesi bağlantılı suçların yaygın olduğunu belirtti. Gazete, Napoli'nin bu kötü şöhretinin, İtalya'da "cehenneme git" anlamında kullanılan "Napoli'ye git" deyişinden de belli olduğunu vurguladı.

İngiliz gazetesinin 11 Temmuz'da yayımladığı en tehlikeli kentler listesi İtalya'da sosyal medya üzerinden yayılmaya başlayınca Sun'a yönelik öfke dolu mesajlar yazıldı.

'Tipik İngiliz küstahlığı'

Londra'da düzenlenen saldırıları anımsatan bazı sosyal medya kullanıcıları "Londra, Napoli'den daha tehlikeli", "Tipik İngiliz küstahlığı" gibi mesajlar yazdı.

Basında ve sosyal medyada haberin yayılması ve tepkilerin büyümesi üzerine resmi makamlardan da açıklamalar geldi. Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris The Sun'ın haberini, "Belli ki Napoli'de bir gün bile geçirmemiş birinin yanlış ve yüzeysel yargıları" diye eleştirdi. Belediye Başkanı, "Napoli sorunlarla dolu bir kent olsa da kesinlikle dünya sıralamasında Sun'ın söylediği yerde değildir" dedi.

'The Sun'ın başına güneş geçmiş olmalı'

İtalya'nın Londra Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da gazetenin Sun'ın "güneş" anlamına gelen ismine atıfla "The Sun'ın başına güneş geçmiş olmalı. Napoli hiçbir resmi endekste en tehlikeli 50 kent arasında yer almıyor" denildi.

Öte yandan Sun'a hak verenler de oldu. Il Fatto Quotidiano gazetesi "İngiliz gazetesi belki de o kadar da haksız değildir" diyerek, Camorra mafyasına bağlı çeteler arasındaki çatışmalara sahne olan Napoli'nin "kanlı bir kent" olduğunu yazdı.

Libero gazetesi de, "Veriler, İngiliz gazetesinin sert yargısını doğruluyor" diye yazdı ve kentte organize suç çeteleri tarafından işlenen suç eylemlerinin artışta olduğunu vurguladı.

Gazete, Alman yazar Goethe'nin "Napoli, içinde şeytanların yaşadığı bir cennet" dediğini de hatırlattı.