Microsoft, Paint programını kaldırmama kararı aldı

Telif hakkı Microsoft Image caption Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde 'MS Paint'i hala seviyoruz' yazan bir grafik.

Yazılım devi Microsoft, grafik programı Paint'i kaldırma planında değişikliğe gitti.

Microsoft'un, Pazartesi günü Paint programını kaldırmayı planladığını duyurması ardından, sosyal medyada planı eleştiren çok sayıda paylaşım yapıldı.

Şirket bunun üzerine yeni bir açıklama yayımlayarak, Paint'in Microsoft mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebileceği kararını aldığını duyurdu.

Şirket, bu yıl içinde yapılacak güncellemeyle ilgili listesinde, 32 yıldır kullanılan Paint'i, Outlook Express'le birlikte 'modası geçmiş uygulamalar' uygulamalar kategorisine koymuştu.

Microsoft efsanevi program Paint'i kaldırıyor

Telif hakkı @valprine Image caption Twitter kullanıcısı Valprine tarafından Paint ile yapılıp paylaşılan grafik.

Yeni açıklamasında Microsoft, programın Windows 10'da yer almayacağını ancak Microsoft mağazasından ücretsiz olarak indirilebileceğini belirtti.

Şirketin blogunda yapılan açıklamada, "Eğer öğrendiğimiz bir şey varsa, 32 yıl sonra Paint'in çokça hayranı olduğudur. Eski güvenilir programımız için bu kadar sevgi görmek şaşırtıcı" ifadeleri yer aldı.

Microsoft'un 'modası geçmiş uygulamalar' listesinde yer alan diğer programlar için buna benzer bir karar alması beklenmiyor.

Bu listede e-mail programı Outlook Express de yer alıyor.