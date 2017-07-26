Aşırı kilolu birinin uçak yolculuğu: 'Bagaj muamelesi görüyorum'

Telif hakkı Stacy Bias

Your Fat Friend (Şişman Arkadaşınız) adlı bloggerın, aşırı kilolu yolcuların uçuşlarda maruz kaldığı engelleme ve yargılamaları anlattığı paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Blogger, vücut-pozitif (body positive) olarak adlandırılan, kişilerin vücutlarıyla barışmalarını savunan akımın sosyal medyadaki temsilcilerinden.

Blogger'ın yaklaşık 40 tweetle anlattığı "şişman yolcunun uçuş çilesi", gerçekliği o kadar net ortaya koyuyor ki, hemen tüm mesajlar sosyal medyada viral oldu.

Skip Twitter post by @yrfatfriend So, I'm on a plane today. Here's what I did to prepare to fly as a very fat person. (Thread.) — your fat friend (@yrfatfriend) 17 Temmuz 2017

(Bugün uçuyorum. Birazdan yazacağım mesajlarla, şişman bir insan olarak uçuşa nasıl hazırlandığımı anlatacağım).

Aşırı kilolu insanlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak uçaklarda birçok engel ve zorlukla karşılaşıyor.

Bu yolcular için zorluklar, henüz uçağa binmeden başlıyor: Ek maddi getiri ve fiziksel tehditler...

"İlk önce farklı havayollarının 'yolcu boyutları' kurallarını okudum. Bu kurallara göre birçoğu, uçağa binmiş olsam beni indirme hakkını saklı tutuyor."

"Geri kalanı ise iki bilet satın almamı şart koşuyor. İkinci bileti önceden almazsam, bileti uçuş günündeki fiyatıyla satın almak zorunda bırakıyor. Biletin bugünkü fiyatı 800 dolar."

"Boş koltuk olup olmamasına bakılmadan ikinci bir bilet satın almaya mecbur bırakıldım. Yani uçakta kalabilme ayrıcalığı için iki bilet fiyatı ödedim."

Your Fat Friend, yaptığı yolculuğun birinci sınıf bilet ücretinin ekonomi sınıfı biletlerden yaklaşık 900 dolar fazla olduğunu, ama yine de iki bilet almaktan ucuza geldiğini yazdı.

"Daha önce birinci sınıf bilet koltuk almıştım, normal koltuklardan biraz daha geniş oluyorlar ve koltukları ayıran kolluklar bulunuyor. Bu sayede diğer yolcular sizden daha az şikayetçi oluyor".

Ama finansal yük ve uçma garantisi verilmemesi bu yolcuların karşılaştıkları engellerden sadece birkaçı.

"Kabin ekibinden istememek için kendi emniyet kemeri uzantımı getirdim. Ek kemerim bazen uçuş güvenlik görevlilerince elimden alınıyor. Bu kez izin verdiler"

Aşırı kilolu insanların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri de diğer yolculardan gelen tepki ve şikayetler.

"Geçen 2 yılda yaptığım uçuşların yarısından fazlasında, aynı sırada oturduğum yolcular benden şikayetçi oldu. Yani ben orada bulunurken başkaları vücudum hakkında tartıştı."

Blogger, diğer yolcuları rahatsız etmemek adına aldığı diğer önlemlerden de bahsetti.

"Yolcuların benden daha fazla rahatsız olması için bavulumu bagaj kısmına verdim"

"Ayrıca uçuş sırasında kabin ekibinden de herhangi bir istekte bulunmuyorum, çünkü uçuş görevlisi bana ulaşmaya çalışırken yanımda oturan kişi rahatsız olup söylenmeye başlayabilir"

Ama bloggerın yazdığına göre bu önlemlerin hiçbiri onun taciz edilmeden ya da "insanlıktan çıkarılmadan" yolculuk yapabileceğinin garantisini vermiyor.

"Çok şişman bir yolcu olarak, uçaklarda bagaj muamelesi görüyorum. Hantal, rahatsız edici bir yüküm. Cansız, duygusuz bir eşyayım..."

Blogger'ın bu mesajları farkındalık yaratmış olsa da, tabii ki bu açıklamalara Twitter üzerinden saldıran sosyal medya kullanıcıları da oldu.

Your Fat Friend, bu mesajlara da cevap verdi:

"Bu yazdıklarımın duygusal kırılganlıkla ilgisi yok. Hassasım ama güçlüyüm de. Bunlar havayolu kurallarıyla ve başkalarının vücudum üzerinde söz söyleme hakkı görmesiyle ilgili"

Aşırı kilolu yolcuların uçaklarda karşılaştıkları zorluk ve yargılamalarla ilgili daha fazla fikir edinmek isterseniz, Stacy Bias tarafından hazırlanmış olan bu videoyu izleyebilirsiniz.