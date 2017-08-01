Aşırı sıkıcı insanların 15 özelliği

Telif hakkı Getty Images Image caption Toplantıda sıkılmış insanlar

Çevresinde sıkıcı bulunan insanların çoğu, günlük hayatta etrafındakiler tarafından fark edilen davranışları sıkça tekrarlıyor.

Bir süredir sadece internet üzerinden yayın yapan İngiliz Independent gazetesi, sıkıcı görülen insanların 15 özelliğini inceledi:

1-Dengeli sohbetler gerçekleştiremezler

Sıkıcı olarak görülen insanlar sohbetlerinde genellikle dinlemeyle konuşma arasında bir denge tutturamazlar. Ya çok konuşup karşı tarafı az dinlerler, ya da az konuşup veya hiç konuşmayıp sadece karşı tarafı dinlerler.

2-Karşısındaki kişinin beden dilini önemsemezler

Sıkıcı insanlar sohbet sırasında karşısında bulunan kişinin beden diline önem vermezler. Sıkıcı insanlar konuşmaları sırasında, karşısında bulunan kişinin nezaketen kafa salladığını ve onu dinlendiğini anlamazlar.

3-Diğer insanları güldürmezler

Mizahın bilişsel esneklik gösterdiğini belirten uzmanlar, bunun bir olayı farklı bakış açılarıyla değerlendirme yeteneği olduğunu açıklıyor. Sıkıcı insanların bu özellikten yoksun olduğu iddia ediliyor.

Sıkıcı bir toplantıda nasıl ilgili gözükülür?

Telif hakkı Getty Image caption Sıkılmış insanlar

4-Sohbet sırasında söyleyecek bir şey bulamazlar

Sıkıcı insanların ortak özelliklerinden biri aşırı tedbirli olmalarıdır. Sohbet sırasında fazla konuşmayan sıkıcı insanlar, kendilerine gelen sorulara da, "Bilmiyorum, sanırım öyledir" gibi cümlelerle cevap verir.

5-Her zaman aynı şeyleri yaparlar

İş çıkışlarında ve haftasonlarında aynı rutini tutturan insanlar, "sıkıcı insan" kategorisine giriyor. Yeniliğin insanları daha mutlu etme ihtimali nedeniyle, insanlar sürekli aynı şeyleri yapmaktansa farklı aktivitelere yönelerek daha mutlu olabiliyor.

6-Kendi fikirleri yoktur

Etrafındaki dünyayı eleştirel düşünmeyen insanların sohbetlerde fazla konuşmadığı ortaya çıkıyor. Uzmanlar bu tarz insanların genel olarak sınırlı bir bakış açısıyla olaylarla yaklaştığını açıklıyor.

7-İyi hikaye anlatamazlar

İlgi çeken insanların, eğlenceli hikayeler anlatabildiği ortaya çıkıyor. 2016'da yapılan bir araştırmada, kadınların iyi hikaye anlatabilen erkekleri daha cazip bulduğu belirtiliyor.

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8-Yeni bir şeyler sunamazlar

İnsan beyni üzerine yapılan araştırmalara göre beyin daima yenilik arar. Eğer sohbetlerde karşıdaki tarafa yeni bir şeyler sunularak harekete geçirilmezse, karşıdaki kişi bir süre sonra sıkılacaktır. Sıkıcı insanların genel olarak bunu başaramadığı ve sohbetlerinde yenilik katamadığı görülmektedir.

9-Olaylara karşı tarafın bakış açısıyla bakamazlar

Duygusal zekaları düşük olan sıkıcı insanlar, sohbetin karşı taraftaki kişi için nasıl geçtiğini anlayamazlar. Kendilerini başkalarının yerine koyamadıkları için de sohbet edilmek istenmezler.

10-Sohbete başkalarını dahil etmezler

Sıkıcı insanlar konuşmalarında sadece kendi problemlerinden bahsederek, aşırı detay vererek, sohbete başkalarının girmesine de engel olurlar.

11-Doğaçlama sohbet yapamazlar

Sıkıcı insanlar genel olarak, konuşmaları için hazırlanmış belli bir metine sadık kalırlar ve bundan ayrılamazlar. Uzmanlar iyi sohbet edebilen kişilerin konuşmalar tıkandığından sözü karşı tarafa atarak sohbeti kurtardığını belirtiyor.

12-Ses tonları monotondur

Monoton ses tonuyla konuşan bir kişi "sıkıcı" kategorisine giriyor. Monoton bir ses tonuyla konuşan insanların ne zaman sinirlendiği ya da heyecanlandığı anlaşılamaz.

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13-Sürekli olumsuz düşünürler

Uzmanlar, olaylara sürekli olumsuz tarafından yaklaşan kişilerin sıkıcı olduğunu ve bu kişilerin mağdur zihniyetiyle yaşadığını belirtiyor.

14-Kendilerini tekrar ederler

Aynı hikayeyi defalarca tekrarlayan kişilerin sıkıcı olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin ayrıca konuşurken de aynı kelimeleri tekrarlaması da onları son derece sıkıcı kılıyor.

15-Daima sıkılırlar

Sıkıntının iki yönlü olduğu belirtiliyor. Sıkıldığını belirten insanları dinleyen kişilerin de sıkıldığı belirtiliyor. Bu nedenle de sıkıcı insanların, diğer insanların heyecanını düşürdüğü ortaya çıkıyor.