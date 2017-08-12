Bağımsızlığının 70. yılını kutlayacak Hindistan'ın en eski fotoğrafları sergileniyor
Hindistan, Salı günü bağımsızlığının 70. yıldönümünü kutlayacak. Londra'daki Getty Images Gallery'deki sergi, ülkenin en eski fotoğraflarını gün yüzüne çıkarıyor. Sergideki bazı fotoğraflar 1850'lerden kalma.
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Felice Beato / Hulton Archive / Getty Images
İlk savaş fotoğrafçılarından Felice Beato, Kırım Savaşı’nı takip etikten sonra Hindistan’a giden ilk fotoğrafçılardandı. Tac Mahal’in bu fotoğrafını 1857 Hint Ayaklanması’ndan iki yıl sonra çekmişti.
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Hulton Archive / Getty Images
Maharao Raja Ram Singh Sahib Bahadur’un etkileyici portresinin yanına iliştirilmiş bir not, Bahadur’u “vahşi bir adam” olarak betimliyor. Bu resim, 4 ciltlik fotogravür albümünden alındı. Fotoğrafın tek kopyası Kraliçe Victoria’ya verilmişti.
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Photoglob Co. via Hulton Archive / Getty Images
Mumbai kentindeki Girgaum‘un bu fotoğrafı, ilk renkli fotoğraf tekniklerinden olan fotokromun bir örneği.
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Hulton Archive / Getty Images
Raja Sahib’in kafasındaki örgüler gümüş birer sarmaşık gibi gözüküyordu. Kıyafeti ise son derece süslü işlemelerle bezenmişti. İngiliz yönetimi döneminde yöneticilerin yetkileri azaltılsa da kamuoyu önündeki imajları hâlâ etkileyiciydi. Bu da Hint hükümetinin İngiliz sömürge yönetiminden bağımsız olduğu izlenimini oluşturuyordu.
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Hulton Archive / Getty Images
1856’da çekilen bu fotoğraftaki çay taşıyan gemiler, East India Company’nin (Doğu Hindistan Şirketi) Mumbai limanındaki etkisini gösteriyor. Şirket 1855’ten itibaren Hint topraklarını keşfetmek için fotoğrafçıları görevlendirmişti. İngiliz ordusunun üst düzey mensuplarına da kamera dağıtılmıştı.
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Hulton Archive / Getty Images
Perde hızı arttıkça daha hareketli sahnelerin fotoğraflarını çekmek mümkün oldu. Fakat yine de renklendirme olmadan Jaipur’daki Şehir Sarayı’nın pembe renkte olduğunu anlamak mümkün değil. Bu yapı, 1875-76’de Galler Prensi’nin ziyareti nedeniyle pembeye boyanmıştı.
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Samuel Bourne / Hulton Archive / Getty Images
19. yüzyıl Hindistan’ını en iyi fotoğraflayan kişilerden biri de Samuel Bourne’du. Ganj Nehri’ndeki Manikarnika Ghat’ın bu resmi, Hindistan iklimi dikkate alındığında son derece etkileyici. Kuru dönemlerde tozlar cam tabakaların üstüne yapışarak baskılarda noktalar oluşmasına yol açardı. Nemli dönemlerde ise kameranın tahta gövdesi küflenirdi. Isı kimyasalların yapısını değiştirirken yıkama işlemi için kullanılabilecek suyun olmaması da bir başka sorundu.
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Robert Philips / Hulton Archive / Getty Images
Coğrafyayı keşfetmenin yanı sıra resmi fotoğrafçılara verilen bir görev de Hint insanlarını fotoğraflamaktı. Darjeeling’deki bu Budist müzisyenlerin fotoğrafı, gelenekleri belgeleme çabasının bir ürünüydü.
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Samuel Bourne / Hulton Archive / Getty Images
Tiruchirappalli’deki bu kaya, dünyadaki en eski kayalardan biri. Samuel Bourne’un ilgisini çeken yalnızca bu dramatik görüntü değil, aynı zamanda kayanın İngiliz ordusunun zafer kazandığı bir alanda yer almasıydı. Bu fotoğraf antik sömürgecilikle modern sömürgeciliğin bir araya geldiği bir örnek.
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Samuel Bourne / Hulton Archive / Getty Images
Tamil tarzı inşa edilen Hindu tapınağı Sri Ranganathaswamy dünyadaki en büyük dini yapılardan biri. Bourne’un çektiği simgesel yapı fotoğrafları İngiliz yönetiminde çok popülerdi. Hint Hazineleri sergisi 7 Ekim’e kadar Londra’daki Getty Images Gallery’de sergilenecek.