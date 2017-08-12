Bağımsızlığının 70. yılını kutlayacak Hindistan'ın en eski fotoğrafları sergileniyor

Tiruchirappalli’deki bu kaya, dünyadaki en eski kayalardan biri. Samuel Bourne’un ilgisini çeken yalnızca bu dramatik görüntü değil, aynı zamanda kayanın İngiliz ordusunun zafer kazandığı bir alanda yer almasıydı. Bu fotoğraf antik sömürgecilikle modern sömürgeciliğin bir araya geldiği bir örnek.