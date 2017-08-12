Korsika plajındaki silahlı saldırının arkasında nüdist istemeyen esnaf çıktı

Telif hakkı AFP Image caption Fransa'nın Akdeniz'de bulunan Korsika adası turistlerin sıklıkla gittiği bir yer

Fransa'nın Korsika adasındaki bir plajda Çarşamba günü yaşanan silahlı saldırının arkasında plajdaki nüdistlere karşı çıkan bir esnaf olduğu açıklandı.

Fransız polisi, esnafın plajda nüdist istemediğini açıkladı.

Porto-Vecchio yakınlarındaki Carattagio plajında gerçekleşen saldırıda bir kadın yaralanmış, onlarca nüdist de plajdan kaçmak zorunda kalmıştı.

Görgü tanıkladı adamın plajdaki nüdistleri giyinmeleri için tehdit ettiğini, nüdistlerin bunu reddetmesi üzerine tüfeğini çıkarak ateş etmeye başladığını anlattı.

30'larında olduğu söylenen yaralı kadın da kaçarken kalçasından yaralanmıştı.

Nüdistlerin sıklıkla gittiği bir plaj olmasına rağmen Carattagio resmi bir çıplaklar plajı olmaması nedeniyle yerli halk plajdaki çıplak insanlardan şikayet ediyordu.