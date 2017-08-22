Fotoğraflarla: ABD'de izlenen tam güneş tutulması
ABD tarihinde, sadece bu ülkeden gözlemlenebilen ilk tam güneş tutulmasını milyonlarca insan izledi. Oregon'da başlayan tutulma yaklaşık 90 dakika süresince Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletleri hattında ilerledi.
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Madras, Oregon: Güneş'le Dünya arasında giren Ay'ın gölgesi ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Oregon üzerine düştü.
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ABD'nin batı kıyısından doğusuna kadar izlenebilen tam güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri, ABD’nin başkenti Washington’daki National Mall Milli Parkı'ydı.
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EPA
National Mall’da güneş tutulmasını izleyeyen gençler.
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EPA
Washington D.C.: Güneş tutulması Washington Anıtı'nın arkasından böyle göründü.
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Ross Lake, Washington: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu fotoğrafta Ay, Güneş'in önünden geçiyor.
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ABD Başkanı Donald Trump da güneş tutulmasını izleyenlere katıldı.
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Reuters
Beyaz Saray muhabirleri de güneş tutulmasını izleme fırsatı buldu.
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Missouri eyaletinin St Louis kentinde öğrenciler kendilerine dağıtılan gözlüklerle güneş tutulmasını izliyor.
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Ross Lake, Washington: NASA'nın dağıttığı bu fotoğrafta, güneş tutulmasının farklı evreleri görülüyor. Bu fotoğraf, farklı fotoğrafların birlikte pozlanmasıyla oluşturuldu.
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Reuters
Alliance, Nebraska: Fotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri de bu tarihi fırsatı kaçırmadı. Bundan sonraki tam güneş tutulması 2 Temmuz 2019 tarihinde Güney Pasifik üzerinde yaşanacak. Tutulma ve en iyi Şili ve Arjantin'den izlenecek.
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