Fotoğraflarla: ABD'de izlenen tam güneş tutulması

Alliance, Nebraska: Fotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri de bu tarihi fırsatı kaçırmadı. Bundan sonraki tam güneş tutulması 2 Temmuz 2019 tarihinde Güney Pasifik üzerinde yaşanacak. Tutulma ve en iyi Şili ve Arjantin'den izlenecek.