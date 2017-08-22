Fotoğraflarla: ABD'de izlenen tam güneş tutulması

  • 22 Ağustos 2017

ABD tarihinde, sadece bu ülkeden gözlemlenebilen ilk tam güneş tutulmasını milyonlarca insan izledi. Oregon'da başlayan tutulma yaklaşık 90 dakika süresince Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletleri hattında ilerledi.

  • Madras, Oregon: Güneş'le Dünya arasında giren Ay'ın gölgesi ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Oregon üzerine düştü. Getty Images

    Madras, Oregon: Güneş'le Dünya arasında giren Ay'ın gölgesi ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Oregon üzerine düştü.

  • Güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri, ABD’nin başkenti Washington’daki National Mall Milli Parkı'ydı. EPA

    ABD'nin batı kıyısından doğusuna kadar izlenebilen tam güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri, ABD’nin başkenti Washington’daki National Mall Milli Parkı'ydı.

  • ABD’nin başkenti Washington’da bir milli park National Mall’da güneş tutulmasını izleyen gençler. EPA

    National Mall’da güneş tutulmasını izleyeyen gençler.

  • Washington D.C.: ABD'nin batı kıyısından doğusuna kadar izlenebilen tam güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulması Washington Anıtı'nın arkasından böyle göründü. EPA

    Washington D.C.: Güneş tutulması Washington Anıtı'nın arkasından böyle göründü.

  • Ross Lake, Washington: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu fotoğrafta Ay, Güneş'in önünden geçiyor. Getty Images

    Ross Lake, Washington: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) paylaştığı bu fotoğrafta Ay, Güneş'in önünden geçiyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump da güneş tutulmasını izleyenlere katıldı. Getty Images

    ABD Başkanı Donald Trump da güneş tutulmasını izleyenlere katıldı.

  • Beyaz Saray muhabirleri de güneş tutulmasını izleme fırsatı buldu. Reuters

    Beyaz Saray muhabirleri de güneş tutulmasını izleme fırsatı buldu.

  • Missouri eyaletinin St Louis kentinde öğrenciler kendilerine dağıtılan gözlüklerle güneş tutulmasını izliyor. Getty Images

    Missouri eyaletinin St Louis kentinde öğrenciler kendilerine dağıtılan gözlüklerle güneş tutulmasını izliyor.

  • Ross Lake, Washington: NASA'nın dağıttığı bu fotoğrafta, güneş tutulmasının farklı evreleri görülüyor. Bu fotoğraf, farklı fotoğrafların birlikte pozlanmasıyla oluşturuldu. Getty Images

    Ross Lake, Washington: NASA'nın dağıttığı bu fotoğrafta, güneş tutulmasının farklı evreleri görülüyor. Bu fotoğraf, farklı fotoğrafların birlikte pozlanmasıyla oluşturuldu.

  • Alliance, Nebraska: Fotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri de bu tarihi fırsatı kaçırmadı. Bundan sonraki tam güneş tutulması 2 Temmuz 2019 tarihinde Güney Pasifik üzerinde yaşanacak. Tutulma ve en iyi Şili ve Arjantin'den izlenecek. Reuters

    Alliance, Nebraska: Fotoğrafçılar ve gökyüzü gözlemcileri de bu tarihi fırsatı kaçırmadı. Bundan sonraki tam güneş tutulması 2 Temmuz 2019 tarihinde Güney Pasifik üzerinde yaşanacak. Tutulma ve en iyi Şili ve Arjantin'den izlenecek.