Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 2

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Kim yalan söylüyor bulabilecek misiniz?

İyi şanslar!

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Bilmece 2

Özge, Osman'ın yalancı olduğunu söylüyor.

Osman ise Mahmut'un yalancı olduğunu söylüyor.

Mahmut'a göre ise hem Özge hem de Osman yalancı.

Her üçünün de ya tamamen doğru ya da tamamen yalan söylediğini varsayalım.

Peki kim doğruyu söylüyor?

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Cevap

Osman doğru söylüyor.

Eğer Özge doğru söylüyor olsaydı, bu Osman'ın gerçekten yalancı olduğu anlamına gelirdi. Bu durumda Osman'ın "Mahmut yalancı" önermesi yalan olursu ve Mahmut'un doğru söylediğini kabul etmiş olurduk. Mahmut ise Özge ve Osman'ın ikisini de yalancı olduğunu söylüyor. Bu durumda Özge'nin doğru söylediği önermesi yanlış oluyor.

Gelelim Mahmut'a. Mahmut, hem Özge hem de Osman'ın yalancı olduğunu söylüyor. Bu doğru olsaydı, Mahmut, Özge'nin "Osman yalan söylüyor" ifadesinin yalan olduğunu kabul etmiş olurdu. Bu durumda da Osman'ın "Mahmut yalan söylüyor" ifadesi doğru olurdu.

BilmeceAlex Bellos,Today Programme tarafından hazırlandı.

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