Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 4
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Bir damla bile sütü ziyan etmeyin!
Bilmece 4
Sütçünün elinde iki tane boş güğüm var. Bu güğümlerden biri 3 litre, diğeri de 5 litre süt alıyor.
Sütçü, bir damla bile sütü dökmeden 1 litreyi nasıl ölçer?
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Yanıt
Sütçü ilk olarak 3 litrelik güğümü sütle doldurur ve bunu 5 litrelik güğüme döker.
Daha sonra 3 litrelik güğümü tekrar doldurur ve yine içindekileri 5 litrelik olana ağzına kadar dolacak şekilde boşaltır.
Böylece elindeki 3 litrelik güğümde 1 litre süt kalmış olur.
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