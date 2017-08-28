Güney Afrika'nın boksör nineleri

Güney Afrika'da 60 yaş üstü kadınlar boks yapmayı öğreniyor.

Antrenör Claude Maphosa, en başlarda bu kadar yüksek bir performans beklemediğini söylerken, "Daha önce bu yaştaki insanları eğitmemiştim. Kırılgan olduklarını düşünürdüm. Ama göründüklerinden daha fazla olduklarını farkettim. Onlara bir fırsat vermek istedim" diyor.

67 yaşındaki Mable Makhosi'nin boks sayesinde şeker ve tansiyon değerleri normale dönmüş.

75 yaşındaki Zodwa Twala ise boks sayesinde ağrılarından kurtulmuş. Boks yapmanın kendini genç ve iyi hissetirdiğini söylüyor, "Asla bırakmayacağım" diyor..