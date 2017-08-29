Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 5

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Katilin kim olduğunu bulabilecek misiniz?

İyi şanslar...

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Bilmece 5

Ortada beş kişi var.

Aralarından biri, bu kişilerden başka birini öldürdü.

Cinayetle ilgili bilinenler şunlar...

1. Dan, dün, bu kişilerden masum olanlarından biriyle New York maratonunda koştu.

2. Mike'ın şehre yerleşmeden önce bir çiftçi olduğu biliniyor.

3. Jeff, üst düzey bir bilgisayar uzmanı ve gelecek hafta Ben'in yeni bilgisayarına kurulum yapmak istiyor.

4. Katilin bacağı bir kaç gün önce kesildi.

5. Ben, Jack ile altı ay önce tanıştı.

6. Jack cinayetin ardından inzivaya çekildi.

7. Dan eskiden çok içki içerdi.

8. Ben ve Jeff son bilgisayarlarını birlikte kurdu.

9. Katil, Jack'in kardeşi. Seattle'de birlikte büyüdüler.

İşte size Shelock Holmes olma şansı! Katil kim?

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Cevap

Jeff Mike'ı öldürdü.

Şu noktalar bizi bu bu sonuca götürüyor.

1. Jack katil olamaz çünkü cinayeti işleyen onun kardeşi.

2. Dan katil olamaz çünkü maratonda koştu. Bir kişinin bacağı kesildikten bir kaç gün sonra büyük bir maratona katılması mümkün değil.

3. Ben katil değil çünkü Jack'le yeni tanışmış birisi. Katil ise Jack'le birlikte büyüdü.

4. Bu durumda geriye Jeff ve Mike kalıyor.

Jeff hayatta olduğuna göre (zira kendisi, haftaya bilgisayar kurulumu yapmak istiyor) katilin mantıken o olması gerekiyor. Mike da Jack'le birlikte büyümedi. Bu durumda Jack, Dan ve Jeff'in hâlâ hayatta oldukları kesinleşiyor. Jeff, Ben'in bilgisayarına kurulum yapmak istediğine göre, Ben'in de hayatta olması gerekiyor. Böylece sonuca ulaşıyoruz: Jeff Mike'ı öldürdü!

Bilmecebir Rosetta Stone şirketi olan Fit Brains tarafından hazırlandı.

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