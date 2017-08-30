Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 6

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Karşılaştığınız ayının rengini doğru tahmin edebilecek misiniz?

İyi şanslar...

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Bilmece 6

Bir görevdesiniz. Önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidiyorsunuz ve başladığınız yere dönüyorsunuz!

Göreviniz sırasında bir ayı gördünüz.

Ayının rengi nedir?

Cevabı görmek için buraya tıklayın veya aşağı inin.

Cevap

Beyaz.

Dünyada önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidip başladığınız yere dönebileceğiniz tek yer Kuzey Kutbu'dur.

Kuzey Kutbu'nda yaşayan tek ayı türü ise kutup ayısıdır. Bu yüzden ayının rengi beyaz olmak zorunda.

Soru Spectrum Secret Agency giriş sınavından alınmıştır.

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