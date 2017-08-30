Çıplak bir şekilde keman çalarak uçaktan atlayan adam

Çoğu insan için uçaktan çıplak bir şekilde atlama düşüncesi rahatsız edici olabilir fakat Glen Donnelly için bu bir zaferdi.

Avustralyalı müzisyen, 30. doğum gününde gerçekleştirmek için kendisine bu hedefi koymuştu.

40 dolarlık bir kemanla uçaktan atlayan Donnelly'nin üzerinde, bu keman ve yaydan başka hiçbir şey yoktu.

Avustralya'da Pazar günü iki kişilik bir paraşütle tandem atlayışı yapan Donnelly, önce kendisi için "iyi ki doğdun" melodisini çaldı.

Paraşüt açılıp süzülmeye başladıktan sonra ise İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'un The Lark Ascending (Çayırkuşu Yükselirken) şarkısını çaldı.

BBC'ye konuşan Donnely, "Bu, havada süzülen bir kuşla ilgili güzel bir besteydi, bu yüzden mükemmeldi" dedi ve ekledi:

"Açılışındaki kemanları bir dakika boyunca çaldım, inanılmazdı.

"Paraşüt açıldıktan sonra istediğim gibi keman çalmakta özgürdüm… bu tam bir özgürlük hissiydi."

Telif hakkı GLEN DONNELLY Image caption Güvenli bir atlayış için keman Donnelly'nin bedenine bağlanmıştı

Bir amaç için çalıyor

Klasik keman eğitimi almış Donnelly'nin bu atlayışı, beden imajlarıyla sorun yaşayan erkeklerin durumuna dikkat çekmek içindi.

Glen Donnelly'nin bedeniyle ilgili sorunları 18 yaşında, bir müzisyenin göbeğiyle ilgili söylediği bir söz sonrasında başlamış:

"O günden sonra 7/24 karnımı içeri çekmeye başladım, bedensel ve zihinsel bir hapis yarattım kendime".

Donnelly, bu olayın ardından beden algı bozukluğuna yakalandı. Beden algı bozukluğunda insanlar, görünüşlerindeki kusurları takıntı haline getiriyor.

Londra Senfoni Orkestrası'nda çalan Donnelly, bu sorunu yüzünden 2013'te İngiltere'yi terk etmek zorunda kaldı.

Sonrasında bir psikiyatrik tedavi görmeye başlayan ve iyileşme sürecine giren kemancı, diğer insanları da bu rahatsızlık hakkında eğitmeye karar verdi.

Bu atlayıştan eline geçecek parayı iki dernek ile kendi kurduğu ve beden sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratan Çıplak Hareket'e bağışlayacak.

Donnelly için atlayışın kendisi kadar önemli olan bir şey de o sırada çıplak olmaktı:

"Atlayıştan önce, insanların karşısında soyunurkenki gibi korku ve endişe hissettim.

"Korku eşiğinden geçerek atlayışı tamamlayabildiğim için kendimle gurur duyuyorum."