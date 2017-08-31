İki kadın girişimci işlerini kolaylaştırmak için hayali erkek ortak uydurdu

Telif hakkı Witchsy Image caption Kate Dwyer (solda) ve Penelope Gazin

ABD'li iki kadın girişimci, cinsiyetçilikten kurtulmak ve şirketlerinin kuruluş işlemlerini kolaylaştırmak için hayali bir erkek ortak uydurdu.

İnternet üzerinden pop-art ürünler pazarlayan Witchsy adlı şirketin sahipleri Penelope Gazin ve Kate Dwyer, hayali kurucu ortakları "Keith Mann" ismiyle gönderikleri e-postaları yazılımcıların ve grafik tasarımcılarının daha fazla ciddiye aldıklarını ve daha hızlı geri dönüş yaptıklarını söyledi.

Bu ay başlarında teknoloji sektöründe kadınların daha az iş bulabilmesini "biyolojik farklılıklara" bağlayan bir Google yazılımcısının işine son verilmesi, sektördeki cinsiyetçilik tartışmalarını alevlendirmişti.

'Peki, kızlar'

BBC'nin sorularını yanıtlayan Kate Dwyer, hayali erkek ortak fikrini, yazılımcılardan ve tasarımcılardan bekledikleri hizmeti alamamaları üzerine hayata geçirdiklerini belirtti.

Dwyer, "erkeklerin egemenliğindeki teknoloji dünyasında" potansiyel hizmet sağlayıcıların e-postalarına ya geç ya da kaba yanıt verdiklerini söyledi, "Bize adlarımızla hitap etmiyorlardı. Hatta biri 'Peki, kızlar' diye yazdı" dedi.

'Keith'i tatile gönderiyoruz'

Ancak e-postaları "Keith Mann" adıyla göndermeye başladıktan sonra işlerin değiştiğine, yanıtların hızlandığına dikkat çeken Dwyer, hayali bir ortak yaratmak zorunda kalmalarını "talihsizlik" olarak niteledi.

Dwyer, "Keith Mann, işlerimizi kolaylaştırdı ama amacımız, insanların tutumunu değiştirmek. Şirketimiz kurulduğu ve ayakları üzerinde durmaya başladığı için artık Keith'i tatile gönderebiliriz" diye konuştu.