İntihar etmesini engelleyen kadınla evlendi

Telif hakkı Chantal Pasag

Soru-cevap sitesi Quora, yakın zamanda ziyaretçilerine şu soruyu sordu: Sadece filmlerde olacağını düşündüğünüz ama başınıza gelen deneyim nedir?

Bu soruya verilen bir yanıt, 300 binden fazla görüntülendi.

Hikaye Kevin Walsh'a ait. Kevin Walsh ileride evleneceği kadınla tanışmasının ve ardından yaşanan olayların hikayesini anlattı:

"13 yaşında ve bir yaz kampındayken, hayatımda gördüğüm en güzel kız bana doğru yürüdü ve 'siyah sana yakışıyor' dedi. Neden bilmiyorum. Sohbet ettik ve arkadaş olduk, sosyal medya hesaplarımızı paylaştık ve bir süreliğine iletişimde kaldık.

"Lisede bir süreliğine birbirimizin radarından çıktık, ama size şunu söyleyebilirim ki o kızı düşünmeden bir günüm bile geçmedi. Şimdi bile nedeninden emin değilim, o bir şekilde aklımda kalmayı sürdürdü.

"Lise son sınıfta bana altımdaki zeminin kaydığını hissettiren zamanlardan geçtim ve ağır depresyona girdim. Çareyi kendi hayatıma son vermekte buldum, bir not yazdım ve hayatıma son vereceğim yere gittim.

"İntihar etmeden 5-10 saniye önce telefonum çaldı. Kimin aradığına baktım, bilmeden ölemezdim. Numarayı bilmiyordum, bu yüzden telefonu açtım ve o karşımdaydı.

"Ona nasıl olduğunu sordum ve bana 'beni arama ihtiyacı duyduğunu' söyledi. Konuşmayalı bir yıl olmuştu ve tam o anda aramak zorunda hissetmişti. Uzun lafın kısası, o kurcaladı, ben de ağzımdan baklayı kaçırdım ve bu konuda konuştuk. Bana "Ne? Yapma bunu" dedi. Bu yetti.

"Onu ertesi gün aramam için bana söz verdirdi, telefonu kapattık. O gece on yıl sonra evlilik teklifi yaparken kullanacağım kelimeleri yazmaya başladım."

Kevin Walsh, Buzfeed internet sitesine yaptığı açıklamada yazısına gelen yorumların olumlu olduğunu ve bir kişi intihar eğilimi hissettiğinde en iyisinin başkalarıyla konuşmak olduğunu belirtti:

"Yüksek sesle söylemenin bir gücü var. Ağzınızdan çıktığı anda aslında bunu istemediğinizi farkedebilirsiniz."