Son yüzyılın en büyük asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek

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Son bir yüzyıldan uzun bir süredir görülen en büyük asteroidin, Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından geçeceği belirtildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, 4,4 kilometre çapındaki Florence asteroidinin, Dünya'ya tehlike oluşturmayacağı kaydediliyor.

Daha önce başka asteroidler Dünya'nın yakınından geçmiş olsa da, hiçbiri bu kadar büyük değildi.

Asteroidler, Güneş'in ya da gezegenlerin oluşumu sırasında arta kalan parçalar.

NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, "NASA Dünya'ya teğet geçen asteroidlerin kaydını tutmaya başladığından beri, Florence Dünya'nın bu denli yakınından geçecek en büyük asteroid olacak" dedi.

Uzay Dairesi, bundan sonra 2500 yılında kadar herhangi bir astreoidin Dünya'nın bu denli yakınından geçmeyeceğini söyledi.

Florence asteroidi 1981 yılında keşfedildi.

Bu büyüklükte bir asteroidin Dünya'ya çarpması küresel ölçekte sonuçlara yol açardı. Bilim insanları uzayda gezegenimizin yakınında hareket halinde olan bu tür kaya parçalarının yüzde 90'ını belirlediklerini kaydediyorlar.