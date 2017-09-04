Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 9

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Çeşitli ülkeler neye göre diziliyor, bulabilecek misiniz?

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1 = Türkiye, 2 = Panama, 3 = Burundi, 4 = Yeni Zelanda, 5 = Çin Halk Cumhuriyeti

6 nedir?

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Cevap

Cevap Avustralya. Çünkü bu sayılar her ülkenin bayrağındaki yıldız sayısını gösteriyor ve Avustralya'nın bayrağında 6 yıldız var.

Bu bilmece Eric Monkman ve Bobby Seagull tarafından hazırlanmıştır.

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