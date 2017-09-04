Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 9
Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.
Çeşitli ülkeler neye göre diziliyor, bulabilecek misiniz?
Bol şans!
1 = Türkiye, 2 = Panama, 3 = Burundi, 4 = Yeni Zelanda, 5 = Çin Halk Cumhuriyeti
6 nedir?
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Cevap
Cevap Avustralya. Çünkü bu sayılar her ülkenin bayrağındaki yıldız sayısını gösteriyor ve Avustralya'nın bayrağında 6 yıldız var.
Bu bilmece Eric Monkman ve Bobby Seagull tarafından hazırlanmıştır.
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