6 yaşındaki çocuktan Lego'ya iş başvurusu: Aradığınız kişi benim

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İngiltere'nin Windsor bölgesinde yer alan eğlence parkı Legoland için verilen bir iş ilanına altı yaşındaki Stanley Bolland el yazısıyla kaleme aldığı bir mektupla başvurdu.

Ürün tasarımı, enformasyon teknolojisi (IT), paket tasarımı alanlarında tecrübesi olan, Lego modelleri yaratımı konusunda ilgisi ya da bilgisi olan ve Legoland için model tasarlayacak birini bulmak için verilen ilana Bolland yazdığı bir mektupla başvuruda bulundu:

"Bir kutu Lego'm var. Lego'larımı erkek kardeşim bulamasın diye saklıyorum. Aradığınız kişi benim çünkü çok fazla tecrübem var."

Telif hakkı PA Image caption Stanley Bolland'ın iş başvurusu için yazdığı mektup

Her ne kadar şirket işi Bolland'a vermese de Bolland'ın Legoland'da bir günlük tecrübe edinmesi fırsatını tanıdı:

"Lego'yu sevmek model tasarımcısı olmak için ilk adım, bu yüzden bu iş için mükemmel olacağına inanıyoruz (tabii ki okulunu bitirdikten sonra).

Bu arada aradığımız kişinin sen olduğunu söylediğin için bir günlüğüne bizim model tasarımcılarımız ile geçireceğin bir iş tecrübesi edinebilirsin."

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Legoland çalışanı Paula Laughton ile bir gün geçiren Bolland, Lego modellerinin nasıl tamir edildiğini ve nasıl temizlendiğini görme fırsatını edindi. Aynı zamanda özel bir perde arkası turu da gerçekleştirdi.

Legoland'de geçirdiği günün ardından Bolland yaşadıklarını okuldaki arkadaşlarına anlatmak için büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi.