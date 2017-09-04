Arjantin polisi 'uyuşturucu kaçakçısı' güvercini vurdu

Telif hakkı Al-Rai Image caption Mayıs ayında Kuveyt-Irak sınırında uyuşturucu taşıyan bu güvercin yetkililer tarafından yakalanmıştı.

Arjantin'de polis bir hapishaneye uyuşturucu taşıyan güvercini vurdu.

Güvercinin Santa Rosa şehrindeki hapishanenin üzerinde alçak uçuş yaparken tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer güvercinin sakinleştirici, esrar ve taşınabilir bellek (USB) yüklü olduğunu aktardı.

Arjantin'in Clarin gazetesine göre bu kaçakçılık yöntemi uzun zamandır yetkililerin radarındaydı.

2013 yılında Arjantin'de hapishanelerin güvercinleri uyuşturucu kaçakçısı olarak kullandığı ve güvercinlerin günde 10-15 adet yolculuk gerçekleştirdiği vurgulanmıştı.

2013'teki soruşturmanın ardından 3 kişi tutuklanmış ve 15 güvercine el konmuştu.

Bu yıl Mayıs ayında ise Kuveyt-Irak sınırında 178 adet uyuşturucu hap taşıyan güvercin yetkililer tarafından yakalanmıştı.