Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 10

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Hayatınızı kurtaracak beyaz bilyeyi bulabilecek misiniz? Hemen pes etmeyin, bir deneyin.

Bol şans!

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Ölüme mahkum edilmiş bir mahkumsunuz. Hakim basit bir oyunun neticesine bağlı olarak size yaşama şansı veriyor.

Size 50 siyah, 50 beyaz bilye ve iki de boş kase veriyor.

"Bu 100 bilyeyi iki kaseye paylaştır. Bütün bilyeleri kullanmak koşuluyla istediğiniz gibi paylaştırabilirsin." diyor ve devam ediyor:

"Daha sonra gözlerini bağlayacağım ve kaseleri çevireceğim. Bir kase seçip, bir bilyeyi eline alacaksın. Eğer bilye beyazsa yaşayacaksın ama siyahsa öleceksin."

Yaşama şansınızın artması için bilyeleri nasıl dağıtırdınız?

Cevap

Beyaz bir bilyeyi bir kaseye koyun, diğer tüm bilyeleri de (49 beyaz ve 50 siyah) öteki kaseye.

Bu şekilde içinde tek bir beyaz bilye olan kaseyi seçme ihtimalinizi ve yaşama olasılığınızı yüzde 50'ye çıkarmış olursunuz. Tek bilyeli kaseyi seçtiğiniz anda hayatınız kurtuldu demektir!

Ama diğer dolu kaseyi seçseniz bile, hâlâ 49 beyaz bilyeden birini seçmek için yaklaşık yüzde 50 şansınız var.

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