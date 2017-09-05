Samanyolu Galaksisi'nde dev kara delik keşfedildi

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Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine yakın bir bölgede, zehirli bir gaz bulutunun altında kalan ve güneşten yüz bin kat daha büyük olduğu düşünülen büyük bir kara delik buldu.

Bu kara delik, keşfi onaylanması halinde galaksinin tam merkezinde bulunan ve "Sagittarius A" olarak bilinen süper kara delikten sonra şimdiye kadar görülen en büyük ikinci kara delik olarak kayıtlara geçecek.

Japonya'daki gökbilimciler, bulunan bu yeni kara deliği Şili'deki Atacama çölündeki bulunan teleskopu gaz bulutuna doğru döndüklerinde fark ettiler. Bu bulutun galaksideki diğer bulutlardan farklı olarak, içindeki hidrojen siyanür ve karbon monoksit gazlarıyla birlikte farklı hızlarda hareket ettiklerini gördüler.

Şili'de bulunan Alma teleskobundan yapılan gözlemler sonucunda kara deliğin, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine 200 ışıkyılı uzaklıkta.

Kara deliğin genişliğinin ise 1.4 trilyon kilometreyi aşmadığı düşünülüyor.

En az 60 kara delik var

Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nden gökbilimci Tomoharu Oka, tespit edilen deliğin üstünde yer aldığı düşünülen bulutlardan gelen radyo dalgalarının tespit edilmesiyle, gaz bulutunun ortasında bir kara deliğin bulunduğu yönündeki şüphelerin güçlendiğini söyledi.

Bilim insanlarına göre, Samanyolu Galaksisi'nde bu küçük kara deliklerden en az 60 tane var.

Ancak gökbilimciler, Samanyolu da dahil olmak üzere büyük galaksilerin merkezinde, çok daha büyük ve tehlikeli kara deliklerin olduğunu düşünüyorlar.

Teorilerden ilki küçük karadeliklerin birleşerek daha büyük bir kara delik haline gelmesi.

Nature Academy dergisinde bir araştırması yayımlanan Oka, yeni bulunan kara deliğin milyonlarca yıl önce Samanyolu'nun oluşumu sırasında yok olmuş eski bir galaksinin çekirde olabileceğini söylüyor.