Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 11

  • 6 Eylül 2017

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.

Otobüs hangi yöne gidiyor?

İyi şanslar!

Picture of a bus

Bilmece 11

Otobüsün ileriye doğru gittiğini varsayalım. Peki resimdeki otobüs hangi yöne doğru gidiyor, sağ mı, sol mu?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

Cevap:

Otobüs sola doğru gidiyor - ve ipucu kapılarda.

Otobüsün kapıları resimde görünmüyor, yani trafiğin sağdan aktığı bir ülkede yaşıyorsanız, otobüsün sola gidiyor olması gerekiyor.

Bilmecesharpbrains.comtarafından hazırlandı.

Geçmiş bilmeceler:

İlgili Konular