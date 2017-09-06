Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 11

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.

Otobüs hangi yöne gidiyor?

İyi şanslar!

Bilmece 11

Otobüsün ileriye doğru gittiğini varsayalım. Peki resimdeki otobüs hangi yöne doğru gidiyor, sağ mı, sol mu?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

Cevap:

Otobüs sola doğru gidiyor - ve ipucu kapılarda.

Otobüsün kapıları resimde görünmüyor, yani trafiğin sağdan aktığı bir ülkede yaşıyorsanız, otobüsün sola gidiyor olması gerekiyor.

Bilmecesharpbrains.comtarafından hazırlandı.

Geçmiş bilmeceler: