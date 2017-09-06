Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 11
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Otobüs hangi yöne gidiyor?
İyi şanslar!
Bilmece 11
Otobüsün ileriye doğru gittiğini varsayalım. Peki resimdeki otobüs hangi yöne doğru gidiyor, sağ mı, sol mu?
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Cevap:
Otobüs sola doğru gidiyor - ve ipucu kapılarda.
Otobüsün kapıları resimde görünmüyor, yani trafiğin sağdan aktığı bir ülkede yaşıyorsanız, otobüsün sola gidiyor olması gerekiyor.
Bilmecesharpbrains.comtarafından hazırlandı.
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