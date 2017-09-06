Tinder buluşmasında çalışmayan sifon paniği: Dışkısını camdan atmaya çalışan kadın pencerede sıkıştı

Telif hakkı Liam Smith Image caption Amatör jimnastikçi, dışkıyı almak için girdiği iki camın arasında mahsur kaldı

Bir Tinder buluşmasının sonunda itfaiye çağırmak pek de rastlanan bir durum değildir. Fakat İngiltere'de dışarda yemek yedikten sonra şarap içip film izlemek için eve giden iki genç, çalışmayan bir sifonla başlayan olaylar silsilesinde itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldı.

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşanan olayda buluştuğu Liam Smith'in evine giden kadın, tuvalette sifonun çalışmaması üzerine paniğe kapılarak dışkısını camdan dışarı atmak istedi.

Fakat dışkı, kadının beklediği gibi bahçeye değil, tuvalet camının dışında yer alan ve açılmayan iki camın arasına düştü. Camların arasında kalan dışkıyı almaya çalışan amatör jimnastikçi kadın burada sıkıştı.

Evine davet ettiği kadını kurtarmak için itfaiye çağırmak zorunda kalan Liam Smith'in hikayesi, kurduğu kitle fonlama sitesi Crowdfunding sayfasında gün yüzüne çıktı.

Telif hakkı Liam Smith Image caption Krizin öznesi, iki camın arasında düştüğü yerde

İtfaiye operasyonu sırasında camları kırılan doktora öğrencisi Smith, 300 sterlin (yaklaşık bin 300 TL) tutan cam masrafını karşılayabilmek için kurduğu Crowdfunding sitesinde yaşananları şöyle anlattı:

"Çok güzel bir akşam geçirdik. Ünlü bir tavuk restoranında tavuk yedik ve birkaç bira içtik. Sonra da şarap içip film izlemek için evime geldik.

"Tuvalete gittikten sonra yüzünde bir panik ifadesiyle geri geldi ve ne yaptığını anlattı.

"Tuvaletimin camının hemen arkasında bir çift cam daha bulunuyor. İşte fırlattığı dışkı, tam da bu camların arasına düşmüş.

"Önce bir çekiçle camı kırmayı düşündüm. Fakat camı kırmak yerine camların arasına kafasını ve kolunu sokup dışkıyı çıkarmak istedi.

"Dışkıyı çıkarmayı başardı ve bana verdi, ben de tuvalete attım. Ama camdan geri çıkmayı başaramadı.

"Endişelendim ve itfaiyeyi çağırdım."

Telif hakkı Liam Smith

Parayı sifonlu tuvalet yapan derneklere bağışlayacaklar

Yaşadıklarını BBC'ye anlatan Smith, banyosunun kurtarma operasyonu sırasında hasar görmesi hakkında "Şikayetçi değilim, sonuçta yapmaları gereken buydu" dedi ve ekledi:

"Doktora öğrencisi olduğum için pek param yok. Camı tamir ettirmek için gereken 300 sterlin benim aylık bütçemin önemli bir kısmı."

200 sterlin toplama hedefiyle bir Crowdfunding sayfası kuran Smith, şimdiden bin 200 sterlin toplamayı başardı.

Smith, buluştuğu kadınla birlikte ekstra parayı biri itfaiyecileri destekleyen, diğeri de gelişmekte olan ülkelerde sifonlu tuvaletler inşa eden iki derneğe bağışlamaya karar verdiklerini söyledi.

Image caption Liam Smith, yaşadıklarını BBC'ye anlattı

Smith, yaşadıkları sıra dışı gecenin ardından kadınla tekrar görüştüklerini de söyledi:

"İkincisinde güzel bir gece geçirdik ama onun aradığım kişi olup olmadığını söylemek için henüz erken. Ama çok iyi anlaştık ve çok şirin biri.

"En zor şeyleri başlangıçta atlattık."

Avon İtfaiye ve Kurtarma birimi, yaşanan olayları doğrularken kurtarma operasyonu sırasında bir camı kırmak zorunda kaldıklarını da söyledi.