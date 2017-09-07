Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 12
Sayı dizisindeki eksik rakamı bulabilecek misiniz?
İyi şanslar!
Bilmece 12
Yukarıdaki boş üçenin içine hangi sayı gelmeli?
Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.
The answer
3 - Üstteki sayıdan sol alt köşedeki sayıyı çıkarıp, sonucu sağ köşedeki sayı ile çarparsanız, üçgenin içindeki sayıya ulaşabilirsiniz.
Bilmece sharpbrains.com.tarafından hazırlandı.
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