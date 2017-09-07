Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 12

  • 7 Eylül 2017

Sayı dizisindeki eksik rakamı bulabilecek misiniz?

İyi şanslar!

Numbers in triangles

Bilmece 12

Yukarıdaki boş üçenin içine hangi sayı gelmeli?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

The answer

3 - Üstteki sayıdan sol alt köşedeki sayıyı çıkarıp, sonucu sağ köşedeki sayı ile çarparsanız, üçgenin içindeki sayıya ulaşabilirsiniz.

Bilmece sharpbrains.com.tarafından hazırlandı.

Geçmiş bilmeceler:

İlgili Konular