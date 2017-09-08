Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 13
Partiye hoşgeldiniz.
Bugünkü sorumuzu çözüp kutlamalara katılabilecek misin?
Bilmece 13
Partideki 100 kişiden 90'ı İspanyolca, 80'i İtalyanca ve 75'i Türkçe konuşuyor.
Partinin davetlilerinden en az kaç tanesi 3 dili birden konuşabiliyor?
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Cevap
45.
10 kişi İspanyolca konuşamıyor. 20 kişi İtalyanca konuşamıyor ve 25 kişi de Türkçe konuşamıyor.
Soruda asgari kaç kişinin 3 dili birden konuşabildiği soruluyor.
Bu nedenle bu 10, 20 ve 25 kişinin hepsinin ayrı kişiler olduğunu varsaymak zorundayız.
55 kişinin her birinin en az bir dili konuşamadığını kabul edersek, 100-55=45 sonucuna ulaşırız.
Bilmece sharpbrains.com.tarafından hazırlandı.
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