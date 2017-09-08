Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 13

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Bilmece 13

Partideki 100 kişiden 90'ı İspanyolca, 80'i İtalyanca ve 75'i Türkçe konuşuyor.

Partinin davetlilerinden en az kaç tanesi 3 dili birden konuşabiliyor?

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Cevap

45.

10 kişi İspanyolca konuşamıyor. 20 kişi İtalyanca konuşamıyor ve 25 kişi de Türkçe konuşamıyor.

Soruda asgari kaç kişinin 3 dili birden konuşabildiği soruluyor.

Bu nedenle bu 10, 20 ve 25 kişinin hepsinin ayrı kişiler olduğunu varsaymak zorundayız.

55 kişinin her birinin en az bir dili konuşamadığını kabul edersek, 100-55=45 sonucuna ulaşırız.

Bilmece sharpbrains.com.tarafından hazırlandı.

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