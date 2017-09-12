Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 15

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Bilmece 15

Albert Einstein iki sıra dışı saatle deney yapıyor. İki saatin de 24 saatlik kadranı var.

Bir saat normal hızının iki katında ilerliyor.

Diğer saat ise normal hızda ama geriye doğru gidiyor. İki saat 13.00'te doğru zamanı gösteriyor.

İki saat bir daha ne zaman aynı saati gösterecek?

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Cevap

Her bir saatte, saatlerden biri iki saat ileri, diğeri bir saat geri gidiyor ve aralarında üç saat fark oluşuyor.

Sekiz saatin sonunda aralarındaki fark 24 saate çıkıyor. Yani ikisi de aynı saati gösteriyor.

13.00'ten sekiz saat sonra aslında saat 21.00 olacak ama iki saat de 05.00'i gösterecek.

Bilmece Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlandı.

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