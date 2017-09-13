Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 16

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Bilmece 16

Yalnızca elinizde iki fünyeyi ve kibritleri kullanarak 45 dakika zaman tutmanız gerekiyor.

Her bir fünyenin tamamen yanması tam 1 saat sürüyor.

Peki 45 dakikayı nasıl ölçersiniz?

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Yanıt

Fünyelerden birini her iki ucundan da tutuşturun. Diğer fünyenin ise tek bir ucunu yakın.

İlk fünyenin tamamen yanması 30 dakika sürecektir. İlk fünye tamamen yandıktan sonra ikinci fünyenin de diğer ucunu tutuşturun.

Böylece ikinci fünye de tamamen yandıktan sonra en baştan o ana kadar geçen süre 45 dakika olacaktır.

Bu bilmece BrainDen.com tarafından hazırlanmıştır.

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